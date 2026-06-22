Las juventudes de Junts homenajearán a Pujol con la asistencia prevista del expresident

Barcelona, 22 jun (EFE).- La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), históricamente la rama juvenil de la antigua Convergència y ahora de Junts, ha convocado un acto de homenaje "intergeneracional" al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol para el próximo sábado 27 de junio en Planoles (Girona).

El acto de homenaje llega precedido de la decisión, tomada el pasado 27 de abril por la Audiencia Nacional, de eximir a Jordi Pujol de la causa por la fortuna oculta en Andorra al comprobar que está "imposibilitado" para asistir al juicio, en el que afrontaba una petición de nueve años de cárcel.

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Está prevista la asistencia del expresidente catalán y de una "amplia representación" de la historia de la JNC para hacer un reconocimiento a su trayectoria política y "contribución al país".

El acto arrancará a las 12:30 horas con una salutación del alcalde de Planoles, David Verge, y luego intervendrán varios testigos de diferentes generaciones de la JNC.

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A continuación se leerá un texto elaborado por el expresidente para la ocasión, y el cierre irá a cargo del secretario general de la JNC, Aleix Agustí.

El acto concluirá con la plantación de un roble en honor del expresidente y a continuación se celebrará una comida de carácter privado. EFE