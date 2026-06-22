La fiscal del Supremo Madrigal advierte de las "turbias redes" de la corrupción política

Madrid, 22 jun (EFE).- La fiscal del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal ha advertido este lunes de las "turbias redes" que extiende la corrupción que hacen peligrar la democracia y ha denunciado que "la rapacidad de los poderes políticos asalta las instituciones".

Consuelo Madrigal ha pronunciado estas palabras en su discurso tras recibir el premio Puñetas a la trayectoria, que le ha concedido la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) en un acto al que, entre otras autoridades, ha asistido la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

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Este galardón le ha sido concedido a Consuelo Madrigal, la primera mujer que estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado, por su trayectoria profesional dedicada al servicio de la justicia "con independencia, rigor y sentido de Estado".

En el acto se han entregado, entre otros galardones, las Puñetas de Oro, Plata y Bronce al magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo y ex fiscal general Julián Sánchez Melgar, a la fiscal jefa de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional Rosa Ana Morán y al magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado alto tribunal Francisco José Navarro Sanchís.

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Consuelo Madrigal ha comentado que durante mucho tiempo pensó casi que la democracia y las libertades son una conquista difícil pero relativamente estable y casi definitiva y "que cuando la política falla, y con eso hay que contar en todas las realidades humanas, las instituciones democráticas sostienen el sistema".

"Pero hoy, ahora, vemos que la praxis política está totalmente desconectada de la reflexión filosófica y científica, que la rapacidad de los poderes políticos asalta las instituciones, sobre todo las más vulnerables, las que son de control y vigilancia, que el peso intangible de las virtudes y de los valores cívicos se aligera cada día al tiempo que la corrupción extiende turbias redes por el corazón económico del Estado", ha añadido.

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Y ha concluido que "en definitiva la democracia puede perecer, como decía Aristóteles, por la desfachatez de los demagogos".

Madrigal considera que "los ciudadanos, su razón serena, su sentido de la justicia y de la compansión, su coraje cívico y su resistencia valiente son la última esperanza de la política".

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Y ha señalado que para ello los ciudadanos necesitan "información, conocimiento, personas que buscan la verdad de lo que pasa cada día y la difunden porque proporcionan el material para el juicio, el análisis, la crítica y la duda".

Por su parte, Rosa Ana Morán ha alertado "del reto al que nuestro país se enfrenta con el crecimiento exponencial no solo en casos o en cantidades de droga incautada, sino especialmente en violencia y en enfrentamiento a la autoridad de las grandes organizaciones de narcotraficantes".

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"Es un problema gravísimo que enfrenta al Estado y que ha dado lugar en los últimos años a la comisión de cinco homicidios, de cuatro guardias civiles, dos en Barbate (Cádiz) y otros dos recientemente en Huelva, y un agente de Vigilancia Aduanera", ha recordado la fiscal para rendirles homenaje.

Ha puesto de manifiesto que "estos homicidios son el reflejo más lamentable de un fenómeno que diariamente de forma oculta hiere gravemente al Estado" y ha considerado que no está siendo debidamente atendido.

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Ha dicho que "las organizaciones criminales no se desmantelan solo con las detenciones o las incautaciones, que es lo que suele salir en las noticias, sino que el proceso solo termina cuando los culpables han sido condenados, cumplen sus penas y además se recuperan los beneficios obtenidos con la actividad ilícita y se destinan a fines sociales".

Rosa Ana Morán ha insistido en "alertar de un fenómeno que siendo tan amenazante para la sociedad no tiene el foco de interés público que debería".

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Y también ha denunciado "la sorprendente banalización de las drogas que reta a la debida protección de la salud pública ante los gravísimos efectos de estas sustancias y que contrasta con el rechazo claro que ya en esta sociedad tienen otros consumos problemáticos como son el del tabaco y el del alcohol". EFE

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