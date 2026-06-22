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Moncloa condena "sin matices" los comportamientos de Ábalos tras ser condenado por el Supremo

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El Gobierno lamenta y condena "sin matices" los comportamientos del exministro José Luis Ábalos que le han llevado a ser condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de cárcel.

Según trasladan fuentes de Moncloa esos comportamientos "claramente han atentado" contra el principio de integridad que, aseguran, ha sido uno de los principios vertebradores del Ejecutivo de Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa.

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"Somos un gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público", señalan en el Ejecutivo asegurando que a lo largo de estos años han "construido equipos, actuado e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello".

El Ejecutivo trata así de desvincularse de Ábalos, que dejó de ser ministro hace cinco años, en julio de 2021, después de que este lunes se haya hecho pública la sentencia que le condena por la compra irregular de mascarillas durante la pandemia; junto a su exasesor Koldo García (19 años de prisión) y al empresario Víctor de Aldama, que evitará la cárcel por colaborar con la Justicia.

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Sin llegar a mencionar a Ábalos ni a ninguno de los condenados, en el Ejecutivo reprochan los hechos que han terminado en la condena conocida este lunes. "Lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada".

Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, criticó este mismo lunes la sentencia, que considera "aleccionadora" y puso el acento en la desproporción que a su juicio suponen las elevadas penas a José Luis Ábalos y Koldo García respecto a Víctor de Aldama.

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