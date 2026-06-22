La tarifa de la luz en España para este martes

La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en España este martes 23 de junio. Además ubica los precios más económicos, así como los más costosos, de energía eléctrica.

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Precio de la luz

Día: 23 de junio

Precio medio: 112.42 euros por megavatio hora

Precio más alto: 175.09 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 72.07 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este martes 23 de junio, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 140.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 128.98 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 115.22 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 115.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 131.49 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 134.05 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 120.98 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 110.47 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 94.05 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 78.94 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 73.78 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 72.07 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 76.69 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 76.32 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 79.36 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.53 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 89.31 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 105.41 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 135.28 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 175.09 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 174.77 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 145.37 euros por megavatio hora.