España

La tarifa de la luz en España para este martes

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Guardar
Google icon
La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en España este martes 23 de junio. Además ubica los precios más económicos, así como los más costosos, de energía eléctrica.

PUBLICIDAD

Precio de la luz

Día: 23 de junio

Precio medio: 112.42 euros por megavatio hora

Precio más alto: 175.09 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 72.07 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este martes 23 de junio, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 140.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 128.98 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 115.22 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 115.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 131.49 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 134.05 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 120.98 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 110.47 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 94.05 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 78.94 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 73.78 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 72.07 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 76.69 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 76.32 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 79.36 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.53 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 89.31 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 105.41 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 135.28 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 175.09 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 174.77 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 145.37 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 22 junio

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 22 junio

La economía española crece 22 veces más que la alemana desde la pandemia y lidera la recuperación en Europa, según datos del Gobierno

El PIB español ha crecido un 8,5% desde los niveles previos al covid-19, superando la media de la eurozona

La economía española crece 22 veces más que la alemana desde la pandemia y lidera la recuperación en Europa, según datos del Gobierno

Óscar Puente carga contra la suspensión de pena de Aldama por colaborar con la Justicia en el ‘caso mascarillas’: “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien..."

El Tribunal Supremo ha condenado este lunes a Ábalos y a Koldo a 24 y 19 años, respectivamente. Y aunque al empresario también le han caído 4 años y medio, no entrará en prisión

Óscar Puente carga contra la suspensión de pena de Aldama por colaborar con la Justicia en el ‘caso mascarillas’: “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien..."

Feijóo redobla su presión contra los socios de Pedro Sánchez, pero no presentará una moción de censura: “¿A qué esperan, a que haya tres sentencias?”

El líder de la oposición mantiene que no quiere precipitarse mientras no salgan las cuentas parlamentarias

Feijóo redobla su presión contra los socios de Pedro Sánchez, pero no presentará una moción de censura: “¿A qué esperan, a que haya tres sentencias?”

¿Por qué perdemos apetito cuando hace mucho calor?

El cuerpo reacciona ante el calor para mantener una temperatura adecuada

¿Por qué perdemos apetito cuando hace mucho calor?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente carga contra la suspensión de pena de Aldama por colaborar con la Justicia en el ‘caso mascarillas’: “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien..."

Óscar Puente carga contra la suspensión de pena de Aldama por colaborar con la Justicia en el ‘caso mascarillas’: “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien..."

Feijóo redobla su presión contra los socios de Pedro Sánchez, pero no presentará una moción de censura: “¿A qué esperan, a que haya tres sentencias?”

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y libra de prisión al comisionista Aldama por mordidas en el ‘caso mascarillas’

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

El CGPJ expedienta al juez Peinado por atacar a la policía para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

ECONOMÍA

La economía española crece 22 veces más que la alemana desde la pandemia y lidera la recuperación en Europa, según datos del Gobierno

La economía española crece 22 veces más que la alemana desde la pandemia y lidera la recuperación en Europa, según datos del Gobierno

El País Vasco asume nuevas competencias en tráfico, circulación de vehículos y seguros agrarios: estas serán sus funciones

Derechos Sociales convoca ayudas de hasta 10.000 euros para estudiantes con discapacidad: requisitos, plazos y cómo solicitarlas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir solo será lo más común en España en 2041, pero pagar una renta ya exige casi dos sueldos: para alquilar un estudio necesitas 34.000 euros netos al año

DEPORTES

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

La dupla Lamine Yamal-Pedro Porro funciona: la relación entre los dos jugadores de la selección española dentro y fuera del campo

Las cuentas de España para clasificarse primera en el grupo H del Mundial y evitar a Argentina: qué pasa si gana, empata o pierde con Uruguay

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar