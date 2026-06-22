Deniegan repetir el examen de Biología de la PAU en Cantabria que pedía una alumna por un error en un enunciado

La titular de la Plaza número 1 de la Sección lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha denegado las medidas cautelares solicitadas por una alumna que realizó las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en Cantabria y pretendía la repetición del examen de Biología por un error en un enunciado.

En un auto dado a conocer este lunes, que se puede recurrir en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la magistrada no entra a valorar la legalidad de la resolución de la Comisión Organizadora de la PAU de Cantabria, que respondió a la reclamación realizada por esta estudiante en relación a sus resultados en dicho examen.

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Lo que hace es examinar la conveniencia o no de adoptar la medida cautelar solicitada por esta alumna: anular el examen y repetir la prueba a los estudiantes afectados.

Y es que la magistrada considera que la recurrente "no ha acreditado con la suficiente intensidad el 'periculum in mora' -riesgo que aconseja adoptar una medida inmediata- ni el perjuicio de difícil o imposible reparación mediante la ejecución de la sentencia".

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Por contra, entiende que "prevalece el interés general invocado por la Universidad de Cantabria, dado que no puede paralizarse el procedimiento de acceso a la UC, afectando en cascada también a otras universidades públicas hasta que no sea resuelta esta 'litis', por el grave perjuicio que causaría a terceros aspirantes".

También subraya la jueza que se vería afectado el principio de igualdad, "dado que el vicio imputado al examen afectó por igual a todos los que realizaron el examen de Biología en la Universidad de Cantabria en esta convocatoria, incluidos aquellos en cuyas sedes ni siquiera se planteó la pregunta".

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Por todo ello, desestima la solicitud al entender que no concurre para "ninguna de las medidas solicitadas los requisitos exigibles para la adopción de la tutela cautelar pretendida".

La PAU se celebró en la UC del 2 al 4 de junio y el error en el examen de Biología, que recibió más de un centenar de reclamaciones, se produjo el día 3. Se detectó en uno de los ejercicios de la prueba, y obligó a la UC a corregirlo a los 20 minutos de empezar.

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En concreto, se detectó en la pregunta b) del apartado 2 de Biología, que puntúa 0,40, y el cambio consistió en la letra que aparecía en un figura: donde ponía 'T' debía poner 'U', para que los alumnos pudieran resolver bien el problema.

La asignatura de Biología ha incrementado este año en la PAU su nota media un 8,1% respecto a 2025, pasando de 5,3 a 5,73.