El PSOE defiende que actuó contra Ábalos y señala a Feijóo por guardar silencio con Ayuso

Madrid, 22 jun (EFE).- El PSOE ha defendido este lunes que actuó "desde el primer minuto" contra el exsecretario de Organización del partido José Luis Ábalos y ha señalado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "guardar silencio" ante el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así se han expresado los socialistas en un comunicado tras conocer la sentencia del Supremo de 24 años y 3 meses de prisión a Ábalos por mordidas en la compra de mascarillas en pandemia y la contratación irregular de mujeres en empresas públicas; 19 años de cárcel para su exasesor Koldo García; y 4 años y medio de prisión para Aldama, una pena suspendida por haber confesado las mordidas.

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"La Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse", han dicho los socialistas, quienes han subrayado que su posición ha sido "clara desde el primer momento: tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular".

Además, han criticado al PP y a Feijóo, porque, han argumentado, la corrupción "no solo define a quienes la cometen" sino que también "retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado". EFE

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