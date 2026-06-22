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Muere un hombre de 72 años que fue sacado inconsciente del agua en una playa de Almería

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Almería, 22 jun (EFE).- Un hombre de 72 años ha fallecido este lunes tras ser rescatado del agua en estado inconsciente en la playa Calipso, también conocida como playa de Terreros, en el municipio almeriense de Pulpí.

Según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el aviso se ha recibido sobre las 11:15 horas, momento en que se alertó de que dos personas estaban sacando a un bañista inconsciente a la arena en esta pequeña playa.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Pulpí, Cruz Roja y facultativos del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Una vez en la arena, se le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al afectado. Sin embargo, los servicios sanitarios del 061 y la Policía Local solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre en el mismo lugar de los hechos tras recibir asistencia.

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Por el momento se desconocen las causas exactas que han provocado la muerte del bañista de 72 años, sin que se haya podido determinar aún si el deceso se ha producido por ahogamiento o si ha estado motivado por un problema médico repentino. EFE

mma/bfv/JLP

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