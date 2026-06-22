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El Congreso interroga hoy a Pilar Bernabé y al director de Emergencias de la Generalitat durante la dana

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La comisión del Congreso que investiga la catástrofe de la dana de Valencia de 2024 interrogará este lunes a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al entonces director general del Emergencias de la Generalitat, Alberto Martín Moratilla.

En concreto, la sesión la abrirá la máxima representante del Gobierno central en la comunidad y dirigente socialista, quien ya compareció ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal por la mortífera riada.

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Durante su declaración en el juzgado, Bernabé comentó que advirtió a las 19.00 horas en el Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo y del que se enteró por la alcaldesa de Paiporta, quien le alertó de que había personas ahogándose.

En ese momento, la delegada pidió a la entonces consellera de Justicia e Interior, la imputada Salomé Pradas, que mandara la alerta a la población (Es-Alert) y la hiciera extensible a toda la provincia tras desbordarse el barranco del Poyo, a lo que ella le contestó que esa situación se estaba dando en otros lugares. Cuando se mandó el mensaje de alerta, a las 20.11, la situación en el Cecopi ya era un "caos".

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También aclaró que había llamado a Pradas a las 12.23 horas para ofrecerle la UME pero que, sin embargo, no se requirió hasta pasadas las 14.54 horas. En una llamada anterior, a las 14.33 horas, la delegada dijo a la exconsellera: "Pídanme la UME, por favor".

EVITAR ESTAMPIDAS

Y, ya en sesión vespertina, será el turno del interrogatorio de los comisionados a Alberto Martín Moratilla, que el pasado mes de febrero recordó ante la jueza que, a primera hora del día de autos, Pradas le pidió información sobre cómo se preveía la jornada y se interesó por algún lugar en el que la situación fuera "delicada" para ir a verlo "sobre el terreno", proponiéndole él Carlet. Y después, sobre las 14 horas, al tener noticia de las inundaciones en Utiel le aconsejó que se activara a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según su relato, Pradas propuso evacuar los pueblos potencialmente afectados por la rotura de la presa de Forata, de la que se alertó sobre las 18 horas, pero José Miguel Basset --exjefe del Consorcio de Bomberos-- rechazó la idea. "Se propuso avisar a todos los alcaldes de los municipios afectados. Se quería evitar el pánico y que hubiera una estampida", dijo.

Sobre el Es Alert, explicó que no se habló del mismo hasta las 19 horas, que Pradas dio el visto bueno al texto definitivo y que tanto ella como Carlos Mazón cuando se incorporó después del Cecopi "solo decía que OK a lo que decían los técnicos".

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