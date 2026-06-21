Movilizan medios aéreos y terrestres en un incendio en El Pedroso (Sevilla)

Sevilla, 21 jun (EFE).- El Plan Infoca ha movilizado medios terrestres y aéreos para participar en la extinción de un incendio forestal declarado en un paraje del término municipal de El Pedroso (Sevilla), próximo a la carretera A-432.

Según ha informado el Infoca, el fuego se ha iniciado a las 11:10 horas e inicialmente se han enviado a la zona un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios que después se han reforzado con un helicóptero ligero.

PUBLICIDAD

Por tierra trabajan dos grupos de bomberos forestales, dos técnico de operaciones, dos agentes medioambientales y dos autobombas. EFE

lra/avl/ram