Movilizan medios aéreos y terrestres en un incendio en El Pedroso (Sevilla)

Sevilla, 21 jun (EFE).- El Plan Infoca ha movilizado medios terrestres y aéreos para participar en la extinción de un incendio forestal declarado en un paraje del término municipal de El Pedroso (Sevilla), próximo a la carretera A-432.
Según ha informado el Infoca, el fuego se ha iniciado a las 11:10 horas e inicialmente se han enviado a la zona un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios que después se han reforzado con un helicóptero ligero.
PUBLICIDAD
Por tierra trabajan dos grupos de bomberos forestales, dos técnico de operaciones, dos agentes medioambientales y dos autobombas. EFE
lra/avl/ram
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Muere una mujer tras precipitarse por un acantilado en Ferrol
Argentina-Inglaterra en México'86: el día en que Maradona se convirtió en dios
Argentina juega por la clasificación, Messi por la historia
Los servicios de emergencias médicas atienden a 55 personas por el calor en Cataluña
El Sevilla aumenta el programa de pretemporada con amistosos ante Ceuta y Torremolinos
MÁS NOTICIAS