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Muere una mujer tras precipitarse por un acantilado en Ferrol

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Santiago de Compostela, 21 jun (EFE).- Una mujer ha perdido la vida este domingo tras precipitarse por un acantilado en la zona de cabo Prior, en Ferrol, según ha informado el servicio de atención a emergencias 112 Galicia.

El accidente se produjo en torno a las once de esta mañana, momento en el cual se recibió la llamada de un particular alertando de lo ocurrido y de la imposibilidad de acercarse a la zona en la que se había producido la caída.

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Hasta el lugar se desplazaron profesionales sanitarios, técnicos de emergencias y un helicóptero de Salvamento, pero no fue posible salvar la vida de la fallecida y únicamente pudieron confirmar la muerte a causa del fuerte golpe recibido. EFE

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