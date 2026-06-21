Espana agencias

Lucas Paquetá: "Raphinha hará lo posible y lo imposible para volver cuanto antes"

Guardar
Google icon

Basking Ridge (EE.UU.), 21 jun (EFE).- El centrocampista Lucas Paquetá afirmó este domingo que toda la selección brasileña está "triste" por la lesión de Raphinha y aseguró que el extremo del Barcelona hará "lo posible y lo imposible para volver cuanto antes".

"Raphinha es importantísimo para nosotros; todos conocemos sus características: sus variantes, su velocidad, el poder atacar los espacios, de finalización. Perdemos a un jugador muy importante", valoró el jugador del Flamengo en el hotel de concentración de la Canarinha, en Basking Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos).

PUBLICIDAD

Raphinha se lesionó en la región posterior del muslo derecho -en el que ya sufrió problemas esta misma temporada-, en la primera parte del partido de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 contra Haití (3-0).

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha evitado dar una previsión de retorno del exjugador del Leeds United, aunque su entorno estima que podría estar disponible para unos eventuales octavos de final.

PUBLICIDAD

"Raphinha se dedica mucho y va a hacer lo posible y lo imposible para volver cuanto antes", manifestó Paquetá.

"Esperamos que se recupere lo más rápido posible. Le hemos visto trabajando ya de manera intensiva para recuperarse a la mayor brevedad posible. Estamos deseosos de que vuelva cuanto antes y nos ayude", añadió.

El exjugador del West Ham resaltó que el 11 de la Seleção viene de firmar "temporadas increíbles" con el Barça y está "creciendo" con el equipo nacional.

"Cuando se pierde a un jugador de esa importancia, el equipo tiene que estructurarse rápido", valoró.

Sobre quién será el sustituto de Raphinha con vistas al último partido de la fase de grupos contra Escocia -el miércoles, en Miami-, Paquetá se ofreció a ocupar el extremo diestro, aunque subrayó que esa duda le corresponde aclararla al seleccionador, Carlo Ancelotti.

"Independientemente de los nombres, todo el mundo está muy bien preparado para entrar y hacerlo lo mejor posible", expresó.

La pentacampeona del mundo lidera el Grupo C del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, con la que empató en la primera jornada (1-1).

Los dirigidos por Ancelotti se jugarán el liderato de grupo frente a los escoceses, terceros con tres puntos y aún con opciones de clasificación. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Extinguido el incendio de cañizos en el Parque Natural alicantino de las Salinas

Infobae

Lunes, 22 de junio de 2026

Infobae

Toni Bou confirma su dominio en Italia y refuerza el liderato en el Mundial

Infobae

El español Thibaut Francois cede en Suiza el liderato de la Copa del Mundo BTT sub23

Infobae

Temas del día de EFE España del lunes 22 de junio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez ya no podrá acompañar a Pedro Sánchez en sus viajes oficiales al extranjero tras la retirada de su pasaporte: de Bruselas a las futuras cumbres

Begoña Gómez ya no podrá acompañar a Pedro Sánchez en sus viajes oficiales al extranjero tras la retirada de su pasaporte: de Bruselas a las futuras cumbres

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El PP considera “lógica” la reacción policial contra el juez Peinado y admite que el juicio contra Begoña Gómez podría acabar sin condena

Los colombianos en España se movilizan de forma masiva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: “La gente está muy motivada”

La Policía afea al juez Peinado su “valoración especulativa” sobre los escoltas de Begoña Gómez y reivindica su “absoluta imparcialidad”

ECONOMÍA

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Los alimentos que más se han encarecido en el último año: las legumbres verdes lideran las subidas con un alza del 16%

Jubilarse más tarde y cobrar menos pensión: los autónomos ingresan 670 euros menos al mes que los asalariados

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

DEPORTES

Mikel Oyarzabal y sus 30 minutos dorados que recuperaron a España

Mikel Oyarzabal y sus 30 minutos dorados que recuperaron a España

Luis de la Fuente y Mikel Oyarzabal, tras el partido contra Arabia Saudí en el Mundial 2026: “Esta reacción es lógica”

Vídeo resumen: así fueron los cuatro goles de España contra Arabia Saudí en la primera victoria en el Mundial 2026

Así te hemos contado la holgada victoria de España ante Arabia Saudí durante el segundo duelo en el Mundial

Estos son los goles que tienen que meter Lamine Yamal y Oyarzabal en este Mundial para ser el máximo goleador español en una edición