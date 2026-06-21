Un incendio de cañizos amenaza al Parque Natural de las Salinas de Santa Pola (Alicante)

Alicante, 21 jun (EFE).- Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante trabajan este domingo la extinción de un incendio declarado en una zona de cañizos junto a Rio Safari, en Santa Pola, que, al parecer, ha afectado al Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.

El aviso se ha recibido a las 17:54 horas y la intervención continúa en marcha, según han informado fuentes del Consorcio.

En un primer momento se ha desplazado al lugar el retén itinerante de Santa Pola, al que se han sumado cuatro vehículos del parque de bomberos de Elche, el helicóptero HV-3 con el coordinador de medios y una unidad de bomberos forestales.

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En el dispositivo participan también dos unidades de mando con un suboficial y un sargento, una bomba urbana pesada con un cabo y cuatro bomberos y una bomba nodriza pesada con un conductor.

Según las mismas fuentes, la superficie afectada no es extensa y no se han registrado personas heridas. EFE

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