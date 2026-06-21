España vence ante Islandia, pero no le sirve para entrar en la final a cuatro

Redacción Deportes, 21 jun (EFE).- La selección española femenina de voleibol se impuso con claridad por 0-3 (23-25, 16-25, 15-25) contra Islandia en la sexta jornada de la Liga Europea, disputada en Kópavagur (Islandia), aunque no fue suficiente para clasificarse a la final a cuatro.

España termina la primera fase de la Liga Europea con cinco victorias y solo una derrota, pero solamente los cuatro mejores países después de seis jornadas avanzaban de ronda, y Suecia, Eslovenia, Hungría y Eslovaquia contaron todos sus partidos por triunfos.

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Las de Pascual Saurín, con 15 puntos, terminan en sexta posición, empatadas con Suiza, quintas, y con Grecia, séptimas.

El primer set fue el más igualado. Aunque las españolas arrancaron con fuerza, Islandia demostró que no iba a dar su brazo a torcer fácilmente. España mantuvo una ligera ventaja durante todo el parcial, aunque una serie de errores dio alas a las locales hasta el 23-24. Lucía Varela se encargó de disipar las dudas con un gran ataque para cerrar el set.

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El segundo parcial volvió a arrancar con una ventaja de tres puntos para España (3-6). María Schlegel y Jessica Akamere lideraron a las de Pascual Saurín hasta que la ventaja se quedó en torno a los diez puntos, a pesar de los tiempos muertos de Islandia tratando de cambiar la dinámica. El segundo set terminó con 16-25.

En el último, el resultado final (15-25) fue algo engañoso. Islandia peleaba cada jugada y la igualdad casi total se mantuvo hasta el 10-11. A partir de ahí, la selección española metió una marcha más, rompieron definitivamente el set y consiguieron cerrarlo con un ataque ganador de Akamere para el 15-25. EFE

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