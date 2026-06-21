Oyarzabal: “Reivindicarme no, siempre me he sentido querido y valorado”

Atlanta (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española, expresó este domingo, tras marcar dos goles y dar una asistencia en el triunfo por 4-0 contra Arabia Saudí, que “siempre” se ha “sentido querido y valorado” por sus compañeros y el cuerpo técnico, con lo que no necesita reivindicarse.

“Reivindicarme, no, porque yo he dicho que siempre me he sentido querido y valorado con la que gente que tiene que sentir así, que son lo compañeros, el entrenador y toda la gente que estamos en el día a día. Es con lo que me tengo que quedar y con lo que me quedo. Fuera al final siempre se va a hablar, sabemos cómo funciona el mundo del fútbol, pero nosotros dentro estamos tranquilos”, expuso en declaraciones a ‘TVE’.

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“Contento por haber podido ayudar al equipo de esta manera. El otro día toqué menos balón, menos activo, menos presente, intenté ayudar en lo que podía y hoy me tocó hacerlo de esta manera. Feliz y siempre buscando que el equipo vaya bien, que es lo importante”, añadió.

Oyarzabal mostró su felicidad “por haber dado la vuelta a la situación” tras el 0-0 contra Cabo Verde.

“La sensación que hemos tenido dentro del campo y felices con la victoria. A seguir ahora”, dijo el atacante, que no tiene “nada, todo bien”, tras ser cambiado al descanso. EFE

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