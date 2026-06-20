Brasil se impone 3-0 a Haití con un recital de Vinícius

Filadelfia (EE.UU.), 19 jun (EFE).- La selección brasileña goleó este viernes 3-0 a Haití, con un doblete de Matheus Cunha y otro gol de Vinícius Júnior, el mejor de la Canarinha en Filadelfia, en la segunda jornada del grupo C del Mundial 2026.

La pentacampeona del mundo está prácticamente clasificada para los dieciseisavos de final con cuatro puntos, tras empatar en su debut ante Marruecos (1-1).

En la última jornada se medirá a Escocia, el miércoles en Miami. EFE

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