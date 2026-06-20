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Johny Placide: "Encajamos goles evitables; es frustrante"

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Filadelfia (EE.UU.), 20 jun (EFE).- El portero titular de la selección de Haití, Johny Placide, dijo sentirse frustrado porque encajaron "goles evitables" en la derrota por 3-0 ante Brasil en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, que confirmó su eliminación.

"Claro que hay arrepentimientos, en el sentido de que creo que encajamos goles evitables. Es frustrante. Pero ese fue el desarrollo del partido y ya no podemos volver atrás. Ahora tenemos que recuperarnos bien y pensar en el próximo encuentro", afirmó el arquero en la zona mixta del Lincoln Financial Field de Filadelfia.

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"Acabamos de terminar este partido y el objetivo es cambiar el chip rápidamente, corregir los errores que cometimos esta noche y quedarnos con lo positivo para los próximos partidos", completó.

Placide valoró positivamente que el cambio de cinco a cuatro defensas entre la primera y la segunda parte del partido les permitió ser "más ofensivos".

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"Tuvimos más movilidad, más opciones y más presencia en ataque. Además, Brasil ya ganaba 3-0, así que lógicamente reculó y se limitó a gestionar el partido. Eso hizo que la segunda parte fuera más favorable para nosotros. Es cierto que después del descanso mostramos más iniciativa y ofrecimos más alternativas", opinó.

Haití ha perdido sus dos primeros partidos ante Escocia y Brasil, se ha quedado sin opciones matemáticas de clasificar entre los tres primeros del grupo, convirtiéndose así en la primera selección eliminada del Mundial 2026.

Con todo, Placide aseguró que el último partido de la fase de grupos contra Marruecos se lo tomarán "muy en serio".

"También tenemos nuestras armas y sabemos que somos capaces de hacer cosas buenas", avisó. EFE

(video)

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