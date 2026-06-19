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'Rusia, mil años de historia', un cómic que va desde el primer jefe vikingo hasta Putin

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Madrid, 19 jun (EFE).- 'Rusia, mil años de historia' es una novela gráfica y una obra colectiva de cuatro autores, publicada por Reservoir Books, que busca comprender el presente de Rusia buceando en el pasado: "Desde el jefe vikingo Rúrik hasta Putin, pasando por zares, revolucionarios, espías y los dirigentes soviéticos".

Así lo cuentan en el epílogo el comunicador digital Hugo Travers, fundador del canal HugoDécrypte y conductor del podcast de actualidad más escuchado en Francia desde 2024; el guionista Kris; el ilustrador Kokopello, que en sus últimos cómics reportajea en viñetas las bambalinas de las instituciones europeas y el colorista Christian Lerolle.

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 Travers o HugoDécripte, como también firma, responde a la pregunta: '¿Por qué Rusia?' como tema central de esta novela gráfica.

"Porque este país es un gigante cuyas fronteras, redibujadas sin cesar, han marcado y siguen marcando nuestra historia y nuestra actualidad", responde.

"Para comprender el presente, recorro su pasado: desde la fundación de la Rus en el siglo IX hasta la guerra en Ucrania", señala.

"Esta vez dejo la cámara a un lado y voy en formato cómic con el objetivo de encontrar a los protagonistas de esta historia", desvela el fundador del canal HugoDécrite, creado para "desencriptar" los acontecimientos de la actualidad y con más de 20 millones de seguidores.

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 Cada página y cada viñeta ha sido revisada por un comité académico de historiadores reconocidos por sus estudios sobre Rusia.

 El ilustrador Kokopello usa un dibujo caricaturesco donde todos los personajes son reconocibles (desde Pedro el Grande a Iván el Terrible o Vladimir Putin)

 Incluso el propio periodista Hugo Travers aparece interactuando con los personajes históricos.

  El colorista Christian Lerolle usa los colores a modo de código para diferenciar épocas históricas y facilitar la lectura: el color rojo para la revolución rusa y los ocres para las guerras de los primeros tiempos, por ejemplo.

 En el epílogo, los autores explican que la documentación para el guión proviene de obras de referencia sobre la historia de Rusia y citan a los expertos que han colaborado en la revisión del cómic para que se ajuste al relato histórico.

Entre los expertos están el profesor de la Universidad de la Sorbona Pierre Gonneau, el profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Estrasburgo Alexandre Sumpf, la investigadora Anne de Tinguy y la doctora en Historia Elena Pavel.

En 200 páginas, el cómic recorre mil años de transformaciones políticas, ambiciones imperiales, tensiones internas y pulsos internacionales.

A lo largo de sus páginas desfilan zares, revoluciones, ideologías enfrentadas y estrategias de poder que ayudan a comprender cómo se ha construido "una de las naciones más influyentes y controvertidas del escenario internacional", suscriben los autores en una nota de prensa.

Explican, guionistas e ilustradores, que para elaborar esta obra gráfica han recopilado decenas de libros: "Al leerlos comprobamos que había mucho más que contar, pero no queríamos que esta historia superase las 200 páginas, al igual que con los próximos tomos" porque prometen continuación con otros países.EFE

(Foto)

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