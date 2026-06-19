Lula dice que Neymar es el primer futbolista "home office" convocado para un Mundial

Río de Janeiro, 19 jun (EFE).- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizó este viernes la convocatoria del lesionado Neymar a la selección brasileña que disputa el Mundial 2026 y calificó al jugador del Santos como el primer futbolista "home office" llamado para la competición.

"Neymar ni está jugando. Neymar es el primer convocado home office en el mundo", aseguró el líder progresista en un acto oficial en la ciudad de Belo Horizone, al contradecir a un niño que le manifestó su admiración por el atacante, del que dijo que espera verlo brillar en el Mundial.

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Lula admitió que el título de "futbolista home office" con el que se refirió al jugador lesionado que no disputa un partido hace más de un mes lo tomó de un mensaje que recibió en internet.

El mandatario, un reconocido aficionado del fútbol, agregó que, al paso que van las cosas, "algún día montaremos una selección con inteligencia artificial en la que incluiremos a once Pelés".

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El pasado sábado, poco antes de que Brasil debutara en el Mundial con un cuestionado empate 1-1 con Marruecos, el gobernante, en un vídeo que publicó en redes sociales, le pidió al seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, que oriente a sus jugadores a actuar con "alma", "garra" y el pensamiento puesto en el pueblo.

Pero el miércoles, tras el empate de la Canarinha y la brillante actuación de Lionel Messi en la goleada que Argentina le propinó a Argelia, Lula también fue irónico al afirmar que había que convencer al astro argentino a jugar con Brasil.

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"¿Cuál es el pronóstico de ustedes para el próximo partido de Brasil? (este viernes frente a Haití)... Yo estaba pensando en contratar a Messi para jugar en Brasil", bromeó en una conversación con periodistas.

Neymar, que fue convocado por Ancelotti pese a que desde hacer varios meses lucha contra diferentes lesiones, se perdió el primer partido de la Canarinha contra Marruecos y ni siquiera viajó a Filadelfia para el partido de este viernes ante Haití.

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"Neymar permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación", informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado al referirse a la situación del jugador del Santos, que, tan solo el miércoles se ejercitó por primera vez junto con sus compañeros desde que fue convocado.

El exatacante del Barcelona y del PSG se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del Campeonato Brasileño, un día antes de que Ancelotti lo incluyese en su lista de convocados para el Mundial.

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Neymar, de 34 años, no juega con la absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la 'Seleção' en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo. EFE