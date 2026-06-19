Los bomberos dan por controlado el incendio agrícola de Talavera (Lleida)

Barcelona, 19 jun (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han dado por controlado este viernes el incendio de vegetación agrícola de Talavera (Lleida), que se inició el pasado miércoles y que ha calcinado unas 102 hectáreas, la mayor parte de cereal sin segar, según datos iniciales de los Agentes Rurales.

Los primeros indicios de la investigación apuntan a unos trabajos con una recolectora como hipótesis principal de la causa del incendio, según los Agentes Rurales.

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El fuego se inició a las 18.22 horas del miércoles y se dio por estabilizado a las 21.58 horas del mismo día.

Poco después se levantaron las órdenes de confinamiento emitidas a las 19 horas para los núcleos de Pallerols, Sant Antolí i Vilanova, Briançó y Els Hostalets de los términos municipales de Talavera y Ribera d'Ondara.

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Los Bomberos de la Generalitat han dado igualmente por controlado otro incendio que se declaró ayer en el término de Alcarràs, también en Lleida.

Por su parte, el incendio forestal en Albi (Lleida), que se declaró hacia las 10.30 de ayer y obligó a interrumpir durante unas cuatro horas la circulación de trenes de alta velocidad entre Lleida y Barcelona, por la proximidad del fuego a la zona de vías, se encuentra estabilizado, indican los Bomberos en su cuenta de X. EFE

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