La compraventa de viviendas cede un 1,8 % en abril, su cuarta caída consecutiva

Madrid, 19 jun (EFE).- La compraventa de viviendas protagonizó en abril su cuarta caída consecutiva al descender un 1,8 % interanual y sumar 53.241 operaciones, la cifra más baja desde diciembre de 2024, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este nuevo ajuste, las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 2,4 % en lo que va de año, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, que está tensionando al alza los precios.

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Si se compara con el mes anterior, marzo, las transacciones de vivienda arrojan una caída de doble dígito, un -13,1 % en tasa intermensual. EFE