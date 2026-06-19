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La compraventa de viviendas cede un 1,8 % en abril, su cuarta caída consecutiva en el año

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Madrid, 19 jun (EFE).- La compraventa de viviendas protagonizó en abril su cuarta caída consecutiva al descender un 1,8 % interanual y sumar 53.241 operaciones, la cifra más baja desde diciembre de 2024, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este nuevo ajuste, las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 2,4 % en lo que va de año, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, que está tensionando al alza los precios.

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Por tipo de vivienda, las compraventas de aquellas nuevas fueron las únicas que presentaron aumento en abril, un discreto 0,6 %, según el INE, que obtiene estos datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas.

Por su parte, las compraventas de vivienda usada cedieron en abril un 2,4 % hasta contabilizar 41.783 operaciones, la cifra más baja en un mes de abril desde 2023. Siguen siendo el tipo de vivienda más predominante al representar más del 78 % de las transacciones.

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Por régimen, la mayor parte de las operaciones correspondieron a vivienda libre, casi un 94 %, y sumaron 49.946 unidades, el 1 % menos que en abril de 2025.

La caída más acusada se dio en las compraventas de vivienda protegida, que cayeron a doble dígito, un 12,3 % hasta las 3.295, y supusieron el 6,2 % del total.

Si se compara con el mes anterior, marzo, las transacciones de vivienda arroja una caída de doble dígito, del 13,1 % en tasa intermensual.

Todas las categorías de vivienda presentaron descensos superiores al 12 %.

En el caso de la vivienda libre el ajuste fue del -13,1 %, mientras que en la protegida fue del 13,3 %.

Por antigüedad del inmueble, las compraventas de vivienda usada fueron las que más disminuyeron con respecto a marzo, un 13,4 %, en tanto que las nuevas lo hicieron un 12,2 %.

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año el saldo de las compraventas de vivienda fue negativo, del -2,4 %.

Tras crecer en 2025 un 11,5 % y alcanzar las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5 %, que siguió en febrero con un -0,5 %, que continuó en marzo con un ajuste del -2,2 % y en abril con el -1,8 % menos.

Por régimen, los descensos se extendieron a las compraventas de viviendas libres, -2 %, y a las de vivienda protegida, -8,2 %.

Entre enero y abril, la mayor caída de las compraventas se dio en las nuevas, con un ajuste acumulado del 4 %, mientras que en las de segunda mano el descenso fue del 1,9 %.

En abril, la compraventa de viviendas cayó en siete comunidades autónomas con respecto al mismo mes de 2025. Los descensos más pronunciados se dieron en Navarra (29 %) y Madrid (11 %).

Por debajo del 10 % se encontraron los descensos de Castilla y León (9,4 %), Galicia (7,2 %), Comunidad Valenciana (7 %), Baleares (3,7 %) y Andalucía (3 %).

En el extremo opuesto, las transacciones de vivienda subieron en diez comunidades, y Cantabria fue la única que lo hizo a doble dígito, un 22,5 %.

Por su parte, la compra de viviendas aumentó un 8,8 % en País Vasco, un 7,8 % en Cataluña, un 6 % en Castilla-La Mancha, un 5,6 % en Asturias, un 5,4 % en Aragón, un 2,9 % en Canarias, un 2,8 % en La Rioja, un 2,3 % en Extremadura y un 0,2 % en Murcia. EFE

(infografía)

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