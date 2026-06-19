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Fever venderá las entradas de todos los Grandes Premios de Fórmula 1 a partir de 2027

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Alba Calzado

Madrid, 19 jun (EFE).- La Fórmula 1 anunció a Fever como su proveedor oficial de entradas a partir de 2027. “No tenemos números públicos de facturación, pero sin duda es importante para nuestro negocio de deporte”, cuenta Mariano Otero, el vicepresidente de desarrollo de la tecnológica. Una audiencia global de más de 300 millones de personas y presencia en más de 56 países. Y una misma tecnología para todos los Grandes Premios.

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Otero explica en qué consiste el acuerdo: “La gente va a poder entrar a la página de Fórmula 1 para comprar tickets para las 24 carreras, y lo va a hacer con la tecnología que proveemos nosotros. Es un acuerdo muy ambicioso, y el objetivo es ayudar en este crecimiento increíble que viene teniendo la Fórmula 1, acercando el producto a la gente a través de la tecnología”.

Esta competición se convierte en un porcentaje “significativo” de su modelo de negocio. “Es un producto grande. Es una empresa privada, no tenemos números públicos de facturación, pero sin duda es importante para nuestro negocio de deporte y una de las aristas de crecimiento que tenemos. Tenemos el segmento de deportes de carrera muy consolidado y queremos seguir invirtiendo más en él”, expresa.

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Todo empezó con la colaboración en la venta de entradas para el Gran Premio de Madrid. Otero así lo reconoce: “Nos dio el acceso al mundo de la Fórmula 1, fue la primera experiencia directa. Nuestro equipo hizo un buen trabajo vendiendo los tickets, elevando las ventas y la facturación total, lo que hizo que la Fórmula 1 lo notara y nos abriera esa puerta”.

“Somos una empresa de datos primero y sobre todo. Lo que hacemos es captar esa información y transformarla en ‘insights’ para poder seguir mejorando la experiencia de cada uno de nuestros clientes”, añade.

Además, el directivo presenta dos factores para que la Fórmula 1 se decante por ellos. “Lo primero es tecnología. Nosotros hacemos muy fácil para la gente comprar tickets. Esa tiene que ser la premisa básica de la empresa, es donde estamos trabajando, obsesionados, en simplificar el proceso de compra”, comienza.

“El segundo aspecto es la audiencia que tenemos. Contamos con una audiencia global de más de 300 millones de personas, que interactúan con nosotros, con nuestra red de medios, con nuestros CRM, con nuestra aplicación. Entonces, acerca un producto como la Fórmula 1 a una audiencia nueva”, continúa.

Hay un tercer factor clave: la expansión mundial. “Hoy estamos presente en más de 56 países con el mismo sistema, con el mismo ‘marketing’. Nosotros ofrecemos la solución global. La Fórmula 1 compite en 21 países diferentes cada año. Ellos necesitan que el ticket sea el mismo en Australia que en México. Es lo que podemos ofrecer y donde establecemos un producto muy diferenciado”, termina.

En su colaboración con la Fórmula 1, la compañía apuesta por mejorar la experiencia del usuario. En dos vertientes. “Primero, cómo facilitas el descubrimiento. La gente siempre tiene ganas de hacer cosas, pero no sabe dónde encontrarlas. Con nuestra plataforma, se facilita ese descubrimiento. Gente que tal vez ni siquiera había considerado la idea de la Fórmula 1 de repente va a ver que es más fácil de encontrar”, señala Otero.

“Por otro lado, la propia tecnología facilita también el proceso de compra, integrando muchos métodos de pago, sistemas de registro para que la gente lo pueda hacer desde el teléfono móvil, reduciendo la cantidad de clics que lleva comprar un ticket, mejorando la visualización del mapa para saber exactamente cómo se ve... Todas esas pequeñas mejoras llevan a una mejora en la experiencia de usuario y más tickets vendidos para la carrera”, concluye. EFE

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