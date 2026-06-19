En la primera fase del Mundial ya hay más expulsados que en todo Qatar 2022 y Rusia 2018

Dallas (EE.UU), 19 jun (EFE).- En los veintiocho partidos que se han disputado de la primera fase del Mundial 2026, ya hay más expulsados (6) que en los 64 partidos de los pasados Campeonatos del Mundo de Qatar 2022 (4) y Rusia 2018 (4).

En el Mundial norteamericano, que también deja el récord de expulsados en un partido inaugural, vieron la tarjeta roja los sudafricanos Sphephlo Sithole y Themba Zwane, el mexicano César Montes, el bosnio Tarik Muharemovic y los cataríes Homam Ahmed y Assim Madibo.

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El Mundial con más expulsados de la historia fue el de Alemania 2006, con 28 tarjetas rojas, y el encuentro de octavos de final entre Países Bajos y Portugal, "la batalla de Nuremberg", es el más violento (4 expulsados y 16 tarjetas amarillas). EF

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