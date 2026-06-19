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Amplían la alerta por salmonella a nuevos productos de moringa ecológica de tres marcas

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Madrid, 19 jun (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado la alerta para retirar del mercado nuevos productos de moringa ecológica en polvo o cápsulas de las marcas Samskara, Energy Feelings y Eco-Salim por presencia de salmonella.

La Aesan ha publicado en su web los datos actualizados de los productos implicados que afectan ya a cerca de 40 lotes de distintas marcas.

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La agencia ha señalado que están retirando este producto de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de la alerta.

La primera alerta fue notificada el 28 de abril por la presencia de esta bacteria en un lote de 90 cápsulas de moringa ecológica comercializadas por la firma El Granero.

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Desde entonces, la agencia ha actualizado cuatros veces esta alerta que afecta a lotes de marcas como Bibonatur, Solnatura, Joylife, Dreamfoods y Planta Huerto.

La Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber ingerido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, principalmente diarrea o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud. EFE

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