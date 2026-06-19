Empresas de alimentación y restauración conectan con el Mundial en busca de más consumo

Madrid, 19 jun (EFEAGRO).- Pasada la primera semana del Mundial de Fútbol, las empresas de alimentación y restauración continúan invirtiendo en aumentar el consumo de sus productos, conectando de diferentes formas con los aficionados que siguen el Mundial de Fútbol al tiempo que dan su apoyo a la Selección Española.

La interprofesional del porcino de capa blanca (Interporc) ha querido acercar la emoción del Mundial a las zonas rurales y reconocer el papel de los pueblos que forman parte de la historia personal de algunos jugadores actuales y antiguos de la selección.

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Por ello, este domingo Interporc colocará una pantalla gigante para ver el partido España-Arabia Saudí y degustar bocadillos de jamón en la localidad de Abengibre (Albacete), a apenas 9 kilómetros de Fuentealbilla, cuna del exfutbolista Andrés Iniesta.

Ya hizo lo mismo durante el primer partido contra Cabo Verde en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), municipio vinculado a Gavi y Fabián Ruiz; y el 27 de junio será el turno de Navalacruz (Ávila), ligado a Iker Casillas, coincidiendo con el España-Uruguay.

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Mientras, ElPozo Alimentación ha desplegado una gran lona de casi 1.200 metros cuadrados en el centro de Madrid para apoyar a la Selección bajo el lema "La Roja tiene hambre", además de activar una zona para seguidores en la Plaza de Colón de la capital.

El grupo, patrocinador oficial de la Selección hasta 2030, ha desarrollo una campaña que incluye promociones y activaciones en punto de venta, acciones especiales en redes sociales y contenidos para acercar la experiencia del fútbol y la gastronomía al consumidor.

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El Mundial dispara la compra de determinadas categorías de productos, como los "snacks" y patatas fritas, con un aumento del 29 % durante los días que juega España, según un análisis de la plataforma española GELT, que analiza miles de tiques de compra.

Las aceitunas y los encurtidos registran el mayor incremento relativo de todas las categorías analizadas (+30 %), seguidos de los frutos secos (+22 %), las golosinas (+21 %), los refrescos (+15 %) y la cerveza (+14 %).

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La plataforma ha previsto que, si España avanza rondas en el Mundial, los supermercados volverán a experimentar un fenómeno similar al registrado durante el último Mundial de 2022: no aumentará el gasto total de los hogares, pero sí se multiplicará la presencia de productos asociados al consumo social, el picoteo y las reuniones frente al televisor.

Con el Mundial, las empresas de restauración esperan hacer más caja como, por ejemplo, la cadena 100 Montaditos, que prevé incrementar entre el 40 y 53 % sus ventas de cerveza entre junio y agosto, en función de la evolución de España en el torneo.

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El fútbol se consolida así como uno de los grandes motores del consumo social, impulsado por las reuniones fuera del hogar, tanto durante los partidos como en los momentos previos y posteriores.

Mientras pizzas, hamburguesas y "snacks" suelen protagonizar estos encuentros, hay pequeños locales que buscan abrirse paso con otras propuestas, como la de Burekísimo (Madrid), especializada en el "burek", un plato típico de los Balcanes, Turquía y Mediterráneo oriental.

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La compañía prevé incrementar más de un 25 % sus pedidos durante las semanas que dure la competición, especialmente a través de las plataformas de reparto Glovo y Uber Eats.

Y para los consumidores más pudientes, los restaurantes de lujo también se suben al carro de los grandes eventos deportivos.

Así, el Mandarin Oriental del hotel Ritz (Madrid) ha diseñado dos propuestas gastronómicas que incluyen una botella de vino acompañada de una selección de jamón con pan y tomate y de una tabla de quesos; junto a otra de cava, ostras y bogavante. EFEAGRO

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