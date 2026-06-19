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Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero y deja en sus manos explicar el asunto de las joyas

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Bruselas, 19 jun (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha vuelto a respaldar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra, ha dejado en sus manos explicar el asunto de las joyas encontradas en su caja fuerte y ha destacado que fue él quien creó un marco para regular y registrar esos obsequios.

En rueda de prensa en Bruselas tras concluir el Consejo Europeo, Sánchez ha evitado responder cuando le han preguntado si creía que Zapatero debería entregar las joyas o si él personalmente las habría entregado: "Esa pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero", ha señalado.

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A su juicio, lo importante es que fue precisamente Zapatero quien impulsó una ley de buen gobierno para regular el registro de esos regalos oficiales. Fue realmente un acuerdo del Consejo de Ministros de febrero de 2005, que adoptó un Código de Buen Gobierno para los miembros del Ejecutivo y los altos cargos.

Preguntado por si daba por hecho que las joyas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente fueron regalos recibidos en 2007, como han publicado varios medios, se ha limitado a insistir en que en aquella época no existía la actual legislación.

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Y ha recalcado que regalos han recibido todos los presidente, desde Felipe González a él mismo, pasando por José María Aznar, Zapatero y Mariano Rajoy.

Según su experiencia, cuando un presidente viaja recibe regalos de los que no tiene constancia hasta que regresa a Madrid, obsequios que son entregados como símbolo de respeto hacia las instituciones o símbolo de hermandad entre países.

Sánchez ha repetido el mensaje que ya lanzó ayer tras declarar Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional y ha reiterado que, como presidente del Gobierno y, sobre todo, como secretario general del PSOE, confía en su inocencia y respeta a la justicia.

En ese contexto ha reivindicado de nuevo el derecho a la presunción de inocencia y, desde el punto de vista personal, ha manifestado su "empatía" con el expresidente por la "situación difícil que estará viviendo en casa" por la imputación de sus hijas. EFE

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