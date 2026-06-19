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Sánchez destaca que fue Zapatero quien reguló los regalos a presidentes y que le toca a él decidir si devuelve joyas

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor que fue el exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero el que impulsó la regulación sobre los regalos oficiales, y ha desgranado que le corresponde a él decidir si tiene que devolver las joyas intervenidas en los registros del 'caso Plus Ultra', tasadas preliminarmente en 1,3 millones. También ha vuelto a expresar que confía en su inocencia tras su imputación en esta causa judicial.

Durante una rueda de prensa tras la celebración del Consejo Europeo, Sánchez ha vuelto a reseñar que en 2007 no existía una "legislación" en cuanto a los obsequios que son ofrecidos a los presidentes y que fue precisamente Zapatero quien hizo ese "marco legal precisamente para regular y registrar esos regalos".

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Su referencia parece evocar el Código de Buen Gobierno que implementó Zapatero en 2005 y que recogía un inventario de los regalos que se hacían llegar a los mandatarios durante viajes oficiales, limitaba su aceptación e incluía depositarlos en Patrimonio del Estado en el caso de aquellos que tuvieran alto valor. Durante su mandato también se elaboró un anteproyecto de transparencia.

Preguntado sobre si es coherente que un exmandatario que promulgó ese registro pudiera quedarse joyas como presente y si tendría que devolverlas Zapatero, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a decir que debe ser el propio Zapatero quien responda a esa pregunta.

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"Yo le puedo contar mi experiencia y mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid", ha disertado para agregar que se dan presentes como símbolo de respeto de instituciones o hermandad.

Finalmente, ha reafirmado su respeto a la justicia y su confianza en la inocencia de Zapatero. Es más, ha proclamado el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que en muchas ocasiones "se ve atropellado", y se ha imaginado la difícil situación que estará atravesando el expresidente por la imputación de sus dos hijas.

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EuropaPress

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