Espana agencias

El IBEX 35 baja el 0,27 % en el día de la "cuádruple hora bruja" y con Wall Street cerrado

Guardar
Google icon

Madrid, 19 jun (EFE).- El principal selectivo español, el IBEX 35, ha abierto este viernes con una caída del 0,27 %, en una jornada marcada por la "cuádruple hora bruja", en la que vencen futuros y opciones sobre índices y acciones, y que suele generar volatilidad, y en la que Wall Street permanecerá cerrado por festivo.

En el inicio de la sesión, el IBEX 35 se deja ese 0,27 % hasta los 19.351,9 puntos. Las ganancias del año son del 11,81 %.

PUBLICIDAD

Y ello, mientras el mercado sigue pendiente de las negociaciones sobre el acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán que estaban previstas para hoy en Suiza y que han sido pospuestas. En este contexto, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 0,53 %, hasta los 80,27 dólares. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Saiko publica por sorpresa el disco 'Los angelitos', un homenaje al origen del reguetón

Infobae

Sara Baras: “Abrir la Bienal de Sevilla me hace estar más emocionada que nerviosa”

Infobae

Contexto Queer, la librería de València que es también "un refugio" para el colectivo

Infobae

Muere un hombre de 76 años tras caer con su coche a un río en Pinos Puente (Granada)

Infobae

La justicia francesa confirma que Hakimi será juzgado por presunta violación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reino Unido enviará 150.000 drones, más de 350 misiles y radares para reforzar la capacidad militar de Ucrania

Reino Unido enviará 150.000 drones, más de 350 misiles y radares para reforzar la capacidad militar de Ucrania

“No soy una madre abadesa, sino un juez instructor” y la tensa cordialidad entre Calama y Zapatero: “Sin usted, Análisis Relevante habría quebrado”

¿Afectará a la defensa de Zapatero la imputación de sus hijas? “Puede llegar a responsabilizarse de todo a nivel personal para que no les pase nada”

Interior va ganando la batalla contra la marihuana: las plantaciones de la droga más fácil de producir caen un 76% en cuatro años

Zapatero admite que fue él quien propuso a sus hijas para Análisis Relevante y el juez señala que los tres concentraron casi todo el dinero de la consultora: siete claves de la declaración

ECONOMÍA

A partir de esta temperatura, está prohibido trabajar en España

A partir de esta temperatura, está prohibido trabajar en España

Este es el precio de la gasolina este 19 de junio en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

DEPORTES

Víctor Muñoz sufre una nueva lesión muscular que retrasará su debut en el Mundial

Víctor Muñoz sufre una nueva lesión muscular que retrasará su debut en el Mundial

México vence a Corea del Sur y asegura su pase a dieciseisavos como líder del Grupo A en el Mundial 2026: el resumen y el gol de Romo, en vídeo

Suiza resuelve en el tramo final y supera 4-1 a Bosnia en el Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Canadá logra su primera victoria en un Mundial con una goleada 6-0 sobre Catar marcada por la lesión de Koné: el resumen y los goles, en vídeo

Cuándo juega Suiza el próximo partido del Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo