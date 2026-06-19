El IBEX 35 baja el 0,27 % en el día de la "cuádruple hora bruja" y con Wall Street cerrado

Madrid, 19 jun (EFE).- El principal selectivo español, el IBEX 35, ha abierto este viernes con una caída del 0,27 %, en una jornada marcada por la "cuádruple hora bruja", en la que vencen futuros y opciones sobre índices y acciones, y que suele generar volatilidad, y en la que Wall Street permanecerá cerrado por festivo.

En el inicio de la sesión, el IBEX 35 se deja ese 0,27 % hasta los 19.351,9 puntos. Las ganancias del año son del 11,81 %.

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Y ello, mientras el mercado sigue pendiente de las negociaciones sobre el acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán que estaban previstas para hoy en Suiza y que han sido pospuestas. En este contexto, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 0,53 %, hasta los 80,27 dólares. EFE

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