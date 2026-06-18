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Elisa Longo Borghini da el primer golpe entre las favoritas en Locarno

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Redacción Deportes, 18 jun (EFE).- La ciclista italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) se impuso en solitario en la segunda etapa de la Vuelta a Suiza femenina, de 105,6 kilómetros, con salida y llegada en la localidad de Locarno, después de un ataque demoledor en la última subida del día que le sirvió para hacerse con el liderato.

Segunda fue Sarah van Dam (Visma), aprovechando un error de las otras favoritas en el recorrido, y tercera Steffi Häberlin (SD Worx), beneficiada también por ese error. En la clasificación general, Femke de Vries (Visma), que lo pasó mal en los ascensos, perdió el liderato en favor de Longo Borghini.

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Después de una primera jornada con final accidentado, la segunda se preveía algo más tranquila, con apenas dos puertos de tercera categoría en los kilómetros finales: las subidas a Fanghi (3,6 kilómetros al 7 % de pendiente media) y Via Consiglio Mezzano (1,4 kilómetros al 8,9 %).

El primer intento de formar una fuga se dio cuando habían transcurrido 13 kilómetros desde la salida oficial, pero fue rápidamente neutralizado. Veinte kilómetros más tarde, Carlotta Cipressi (Human Powered Health) y Margot Vanpachtenbeke (Lidl-Trek) sí que consiguieron alejarse del pelotón.

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Desde el grupo saltaron otras corredoras, como Maeva Squiban (UAE) o Alice Towers (EF Education), pero ya no llegaron a conectar con las dos de delante. La diferencia del dúo cabecero llegó a superar ligeramente los dos minutos, pero se fue reduciendo hacia el final.

A falta de 40 kilómetros para la meta, se produjo un nuevo intento de atrapar a la fuga. Lo protagonizó la australiana Josie Talbot (Liv AlUla Jayco), pero su aventura terminó pronto, al mismo tiempo que la diferencia de las escapadas bajaba del minuto. A falta de 19 kilómetros, antes de la primera subida del día, el pelotón volvía a estar reunido.

El ascenso a Fanghi seleccionó el pelotón, dejando por delante al grupo de las favoritas. La voz cantante la llevaba Kasia Niewiadoma (CANYON), en busca de marcharse con poca compañía. Finalmente, formó un sexteto junto a Marlen Reusser (Movistar), Femke de Vries, Sarah van Dam (Visma), Elisa Longo Borghini (UAE) y Steffi Häberlin (SD Worx).

Precisamente la suiza, que había amenazado con quedarse en la subida, apretó en la bajada, lo que provocó que se descolgara de ese grupo De Vries, vestida con el maillot de líder. En la Via Consiglio Mezzano se confirmó la debilidad de la neerlandesa, acusando el esfuerzo de la primera etapa, y la fortaleza de Longo Borghini, que se marchó a coronar en solitario, dejando atrás a Niewiadoma con Reusser y Van Dam.

La italiana cogió diez segundos de ventaja sobre sus perseguidoras e incluso los amplió en la bajada hasta llegar a la meta en solitario. Cuando parecía que la segunda plaza estaría entre Reusser, Niewiadoma y Van Dam, las dos primeras se equivocaron de recorrido en una curva, por lo que le sirvieron el segundo puesto en bandeja a una inteligentísima Van Dam, que reaccionó a tiempo.

La tercera etapa del Tour de Suiza, prevista para este viernes, tiene 120,8 kilómetros y salida y llegada en Bad Ragaz. Empezará con una ascensión no catalogada por la organización para después continuar por un terreno de suaves ondulaciones antes de regresar a la localidad de inicio. Entre las dificultades del recorrido, apenas una subida de tercera categoría (Kobelwald, 1 kilómetro al 10 %), por lo que será ideal para las velocistas. EFE

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