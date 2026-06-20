Derrick Etienne: "Seguiremos intentando hacer historia contra Marruecos"

Filadelfia (EE.UU.), 19 jun (EFE).- El delantero haitiano Derrick Etienne aseguró este viernes, tras la eliminación de su selección del Mundial 2026, que Haití seguirá tratando de hacer historia en el último partido de la fase de grupos frente a Marruecos.

"Ahora solo queda pensar en el siguiente partido, que es muy importante para nosotros porque seguimos aquí intentando hacer historia", afirmó en declaraciones en zona mixta Etienne, nacido en Estados Unidos.

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"Estamos muy decepcionados con la derrota. Evidentemente queríamos hacer un mejor partido y encajar un resultado así nos duele mucho", añadió el delantero tras la derrota de Haití por 3-0 frente a la Canarinha.

Etienne lamentó las oportunidades concedidas a los brasileños, pero también cuestionó la decisión de su entrenador, Sébastien Migné, de salir con una línea de cinco defensas.

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"En la segunda parte hicimos un cambio y creo que nos ayudó. Veremos qué decide para el próximo encuentro, pero sí pienso que tener más gente en el centro del campo nos benefició", dijo.

Haití se despedirá del Mundial el próximo miércoles en un partido frente a Marruecos en Atlanta, clave para las aspiraciones de la selección africana.

"No vamos a rendirnos ni a bajar los brazos. Creo que eso quedó demostrado en la segunda parte. Vamos a darlo todo e intentar hacerlo lo mejor posible", dijo. EFE

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