El Villarreal anuncia un amistoso de pretemporada ante el Benfica en Portugal

Villarreal (Castellón), 18 jun (EFE).- El Villarreal anunció este jueves que disputará un partido amistoso la próxima pretemporada contra el Benfica el 17 de julio en el Estadio Algarve.

A la espera del anuncio de nuevos encuentros amistosos, este ante el conjunto lisboeta sería el primero de la pretemporada, ya que se disputará diez días después del regreso del equipo al trabajo.

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Este amistoso ante el Benfica se suma a los ya anunciados contra el PSV Eindhoven, que se disputará el próximo 25 de julio en el Philips Stadion; así como la participación desde el 28 de julio al 1 de agosto en la 'Como Cup', en la que participarán el Como italiano, el Crystal Palace inglés, el Famalicao portugués, el Lens francés y el AIUla SC de Arabia Saudí. EFE

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