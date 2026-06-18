Tommy Paul se cita con Davidovich en los cuartos de final de Queen's

Londres, 18 jun (EFE).- Tommy Paul será el rival de Alejandro Davidovich en los cuartos de final de Queen's, que se disputa en Londres y sobre hierba, después de que el estadounidense haya derrotado al neerlandés Botic van de Zandschulp por 7-6(3) y 6-3.

Davidovich tendrá una nueva oportunidad este viernes de derrotar a Paul, ya que en los cinco enfrentamientos entre ambos, no ha conseguido la victoria en ninguno de ellos.

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El estadounidense, que comenzó sufriendo una rotura de servicio en el juego inaugural, consiguió igualar la contienda e imponerse en el 'tie-break' después de aprovechar la segunda bola de set a su favor.

En el segundo, el número 28 del ranking ATP, rompió el saque de su rival hasta en dos ocasiones para cerrar el encuentro por 6-3 y avanzar a la siguiente del torneo británico.

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El español, por su parte, hizo los deberes ante el francés Corentin Moutet (6-4 y 6-3) e igualó su mejor resultado en Queen's, donde también alcanzó los cuartos de final en la edición de 2022. EFE