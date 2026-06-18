Martin Pecar, primer refuerzo del Tenerife para la temporada 26/27

Santa Cruz de Tenerife, 18 jun (EFE).- El CD Tenerife ha hecho oficial este jueves el fichaje de Martin Pecar, hasta el 30 de junio de 2029, que llega procedente del NK Bravo esloveno, como el primer refuerzo blanquiazul para su vuelta a la Liga Hypermotion en la temporada 2026/27.

El ariete esloveno de 23 años aterriza en España tras tres temporadas en su Eslovenia natal, en las que sumó 109 participaciones entre la primera división nacional, Copa y la fase previa de la Liga de Conferencias, en las que registró 20 goles y 14 asistencias.

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El canterano del Eintracht Frankfurt, con pasado también en la segunda austríaca con el filial del Austria Wien, es un fijo en las categorías inferiores de la selección de Eslovenia, en la que ha participado desde la categoría sub-15 hasta la sub-21, ininterrumpidamente, y suma 42 internacionalidades.

Martin Pecar aterriza en la isla para ser la referencia en ataque del CD Tenerife, con su olfato goleador y capacidad asociativa que le llevaron a marcar siete goles y regalar nueve asistencias la pasada temporada.

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El '10' ha declarado que "significa mucho" para él esta oportunidad y que "desde que surgió la posibilidad de venir a Tenerife" se dijo a sí mismo que le gustaría jugar en el representativo y que daría todo de sí para poder ayudar al equipo. EFE

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