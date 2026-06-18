Espana agencias

Martin Pecar, primer refuerzo del Tenerife para la temporada 26/27

Guardar
Google icon

Santa Cruz de Tenerife, 18 jun (EFE).- El CD Tenerife ha hecho oficial este jueves el fichaje de Martin Pecar, hasta el 30 de junio de 2029, que llega procedente del NK Bravo esloveno, como el primer refuerzo blanquiazul para su vuelta a la Liga Hypermotion en la temporada 2026/27.

El ariete esloveno de 23 años aterriza en España tras tres temporadas en su Eslovenia natal, en las que sumó 109 participaciones entre la primera división nacional, Copa y la fase previa de la Liga de Conferencias, en las que registró 20 goles y 14 asistencias.

PUBLICIDAD

El canterano del Eintracht Frankfurt, con pasado también en la segunda austríaca con el filial del Austria Wien, es un fijo en las categorías inferiores de la selección de Eslovenia, en la que ha participado desde la categoría sub-15 hasta la sub-21, ininterrumpidamente, y suma 42 internacionalidades.

Martin Pecar aterriza en la isla para ser la referencia en ataque del CD Tenerife, con su olfato goleador y capacidad asociativa que le llevaron a marcar siete goles y regalar nueve asistencias la pasada temporada.

PUBLICIDAD

El '10' ha declarado que "significa mucho" para él esta oportunidad y que "desde que surgió la posibilidad de venir a Tenerife" se dijo a sí mismo que le gustaría jugar en el representativo y que daría todo de sí para poder ayudar al equipo. EFE

am/brr/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Òmnium Cultural lamenta "la lectura reduccionista" del TEDH sobre el catalán en la escuela

Infobae

El Congreso constata el "bloqueo político" e insta a Sánchez a "asumir responsabilidades" por la corrupción

El Congreso constata el "bloqueo político" e insta a Sánchez a "asumir responsabilidades" por la corrupción

Guillem Jou renueva con el Básquet Coruña

Infobae

Muriqi viaja a Estambul para cerrar su vuelta al Fenerbahce

Infobae

Extinguido el incendio forestal de Xermade (Lugo) tras calcinar 36 hectáreas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma reunión con el Rey Felipe VI el jueves 25 de junio en CDMX: “Es un paso importante”

El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

ECONOMÍA

Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte se entregarán a finales de 2029

Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte se entregarán a finales de 2029

La tregua entre EEUU e Irán ya se nota en el bolsillo de los conductores: el precio del diésel se desploma a mínimos de cuatro meses

Los requisitos para acceder a una pensión de incapacidad permanente sin estar dado de alta en la Seguridad Social

Las mujeres ‘freelance’ en España cobran 14 euros menos por hora que los hombres: la brecha equivale a trabajar gratis hasta abril

El Banco de España cifra en 750.000 las viviendas que faltan en España, el 3,7% del total de hogares

DEPORTES

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Deseo concedido: Estados Unidos da la visa a la madre de Vozinha tras su actuación ante España en el Mundial 2026

Bosnia sueña con seguir los pasos de Croacia en el Mundial, la única exyugoslava que ha superado la fase de grupos como estado independiente

El difícil desafío de Suiza de romper una sequía de más de 70 años y avanzar más allá de octavos en el Mundial

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés