El Fenerbahçe ficha por cuarta vez al turco Ismail Kartal como entrenador

Estambul, 18 jun (EFE).- El Fenerbahçe, el segundo club más exitoso de Turquía, ha anunciado este jueves el fichaje de Ismail Kartal como nuevo entrenador durante un año, en lo que será la cuarta temporada del técnico turco en el equipo.

El técnico, de 65 años, describió su retorno al club turco como "una vuelta al hogar", en referencia tanto a las temporadas anteriores en el cargo como a su pasado como jugador del Fenerbahçe, como lateral derecho, durante una década, de 1983 a 1993.

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En una ceremonia en el club, recogida en una nota de prensa publicada por el club, el entrenador prometió llevar el equipo en la próxima temporada no solo a triunfos en la Superliga turca sino también en Europa.

Ismail Kartal entrenó al Fenerbahçe por primera vez en la temporada 2014-2015 y desempeñó el mismo cargo entre enero y mayo de 2022, reemplazando al portugués Vitor Pereira y cediendo luego el puesto al también portugués Jorge Jesús.

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En la temporada 2023-2024 volvió a entrenar el equipo y lo llevó al puesto de subcampeón de la Superliga, al igual que en sus anteriores intervenciones, un puesto prácticamente habitual para el club de Estambul.

En el mismo nivel se quedaron también sus dos sucesores, Jose Mourinho (2024-2025) y Domenico Tedesco, quien abandonó el equipo en abril pasado.

El Fenerbahçe ha tenido así 7 cambios de entrenador en los últimos cinco años, sin contar las intermitentes presencias del entrenador asistente, Zeki Murat Göle, que ha asumido el cargo de forma temporal tres veces en este periodo. EFE

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