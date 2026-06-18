Aagesen:La UE debe alcanzar mayor autonomía energética ante segunda crisis en menos 5 años

Madrid, 18 jun (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha resaltado este jueves la importancia de que la Unión Europea (UE) alcance una "mayor autonomía e independencia energética" ante un contexto "complejo" en el que atraviesa la segunda crisis energética en menos de cinco años.

Aagesen ha hecho estas declaraciones durante un evento sobre Transición Climática y Competitividad -Climate Transition and Competitiveness: Ambition, Advantages and Trade-offs- junto a líderes empresariales, responsables públicos y agentes financieros.

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En el acto, organizado por la plataforma Alinnea y el IE Competitiveness Hub Brussel, la ministra ha afirmado que el bloque comunitario se enfrenta hoy a una coyuntura geopolítica de conflicto -por la guerra de Ucrania y el conflicto de Oriente Medio-, que ha puesto de manifiesto que la dependencia de los combustibles fósiles supone una "vulnerabilidad".

Por ello, Aagesen sostiene que "la UE debe reflexionar sobre cómo alcanzar una mayor independencia y autonomía energética".

Sobre este punto, ha recordado que la Unión está sufriendo "la segunda crisis energética en menos de cinco años" y tiene ante sí "dos frentes de gran preocupación, ambos relacionados con conflictos bélicos, lo que la sitúa en una posición muy compleja".

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Por ello, "como conjunto, la Unión Europea debe reflexionar sobre cómo alcanzar una mayor independencia y autonomía energética", ha dicho.

Ha relacionado este mensaje de transición energética con un informe publicado por la ONU en 1987, el Informe Brundtland, con un "mensaje que era claro: si queremos lograr un desarrollo sostenible, debemos alinear las dimensiones económica, social y medioambiental".

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"La respuesta ya estaba ahí hace cuarenta años, y en la situación actual es más relevante que nunca y por eso debemos trabajar juntos para hacerlo realidad", ha dicho. "La cuestión es cómo la sociedad, la ciencia y las instituciones pueden acelerar este proceso y colaborar de manera efectiva".

Aagesen también ha resaltado que ahora muchas empresas vienen a invertir a España porque dispone de "energía a precios competitivos" y porque el país "está mejor preparado para afrontar esta segunda crisis energética" al contar con recursos.

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España tiene "un plan y con un ecosistema empresarial y una sociedad civil plenamente conscientes de la necesidad de avanzar en esta dirección".

Por otro lado, ha considerado que se necesitan mayores inversiones en seguridad energética pero si bien se han visto "avances importantes en los últimos tres años" estos no se han dado "con la velocidad y magnitud necesarias".

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"Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio hasta ahora, si analizamos los costes de las importaciones de combustibles fósiles en Europa, hablamos de unos 69.000 millones de euros en los últimos tres meses. Imaginen un mundo en el que no tuviéramos esa dependencia, podríamos utilizar ese dinero para la transformación", ha dicho.

Ha indicado igualmente que "la mayor fortaleza que tiene la Unión Europea es actuar de forma conjunta", pero que durante el último año y medio han surgido "problemas de fragmentación, y esa fragmentación es un gran obstáculo".

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"Si realmente queremos avanzar, debemos hacerlo unidos, porque el resto de países y regiones del mundo se están moviendo más rápido y con mayores niveles de inversión que la Unión Europea", ha añadido. EFE