Veteranos AFE y campeones del mundo sub-20 como Xavi y Marchena empatan en duelo solidario

Madrid, 17 jun (EFE).- La selección Veteranos AFE, dirigida por José Antonio Camacho y Onésimo Sánchez, y el equipo de los campeones del mundo sub-20 en 1999 en Nigeria, con Xavi Hernández y Carlos Marchena, entre ellos, empataron 1-1 en un partido solidario en Marbella, organizado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

La recaudación íntegra del encuentro, en el que el vocal de la junta directiva de AFE Borja Díaz abrió el marcador y Santi Cazorla empató luego de penalti, se destinó a la asociación Cadi (Centro de Atención a la Diversidad Infantil), dedicada a mejorar la calidad de vida de menores que precisan atención especializada y rehabilitación complementaria a la asistencia sanitaria.

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El partido congregó a unos 1.000 aficionados en el Marbella Football Center, donde la selección Veteranos AFE reunió a miembros del sindicato, como su presidente, David Aganzo; Diego Rivas, secretario general; Borja Díaz, vocal de la directiva; Manuel Tello, adjunto a la Dirección General; Geni Martínez, responsable de salud y José María Movilla, al frente del área deportiva de las escuelas de este.

Exfutbolistas como Catanha, Tote, Calatayud, De la Red y Bizzarri se sumaron a la formación de AFE, en un encuentro que por tercer año consecutivo rememoró el título que España conquistó en el Mundial sub-20 de Nigeria en 1999.

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Participaron en el duelo muchos de los integrantes de aquel equipo, como Xavi Hernández, Gonzalo Colsa, Carlos Marchena o Pablo Couñago, con Pepe Carcelén y Antonio Álvarez en el banquillo y reforzado por Alberto Cifuentes, Raúl Valbuena, Manuel Tello, Pedro Ríos y David Sousa y Santi Cazorla, que disputó un tiempo con cada formación. EFE