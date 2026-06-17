Martín Fiz apunta al Maratón de Nueva York como próximo objetivo

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- Martín Fiz, campeón del mundo de maratón en Gotemburgo (Suecia) en 1995, se ha sometido a una intervención de cataratas en plena preparación para su próximo objetivo, el maratón de Nueva York, en el que aspira a ganar en la categoría máster.

El atleta vitoriano, premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1997 con el equipo español de maratón y que en 2018 completó los seis 'majors' (los mejores maratones del mundo) imponiéndose en su categoría de mayores de 55 años, fue intervenido en el nuevo servicio de oftalmología de Vithas Vitoria, dirigido por el doctor Pío Jesús García Gómez.

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La cirugía se realizó mediante láser de femtosegundo, una tecnología de última generación que permite llevar a cabo diferentes fases de la intervención con una extraordinaria precisión y reproducibilidad, adaptando el tratamiento a las características de cada paciente.

Este sistema se utiliza tanto en cirugía de cataratas como en cirugía refractiva corneal. Además de la cirugía de cataratas, a Martín Fiz se le ha implantado una lente intraocular trifocal que le permitirá disfrutar de una excelente visión en lejos, distancia intermedia y cerca, reduciendo significativamente su dependencia de las gafas.

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"No me he enterado de la operación. El equipo médico ha sido muy profesional y me he sentido muy tranquilo en todo momento. La recuperación está siendo excelente y espero poder retomar progresivamente mis entrenamientos para preparar el maratón de Nueva York en los próximos días. Este maratón será el 1 de noviembre y mi intención es hacer mi 42 maratón ganándolo en la categoría de Máster, algo que ya alcancé en la edición del 2015", declara Fiz.

"La intervención ha sido rápida y cómoda. Además, con la lente trifocal voy a poder ver con mayor nitidez los datos de mi cronómetro, el teléfono móvil y cualquier detalle tanto de cerca como de lejos, algo muy importante para mi actividad deportiva y para mi vida diaria", comentó.

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El doctor Pío Jesús García Gómez destacó que "la combinación de la cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo y las lentes intraoculares premium permite ofrecer a los pacientes la máxima precisión quirúrgica y una excelente calidad visual, favoreciendo una recuperación rápida y una mayor independencia de las gafas". EFE