Iván Ferreiro, Dani Fernández, Marlon y Veintiuno girarán con combustibles renovables

Madrid, 17 jun (EFE).- Los cantantes Iván Ferreiro y Dani Fernández y los grupos Marlon y Veintiuno han presentado este miércoles en Madrid sus giras musicales de esta temporada, que comparten el uso de combustibles renovables y energía solar.

Los cuatro suman casi 90 conciertos en 2026 y recorrerán más de 47.000 kilómetros con combustible diésel Nexa de origen 100 % renovable de Repsol.

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Estos artistas se suman así a una iniciativa impulsada por esta compañía energética y Warner Music con el objetivo de que todos los procesos relacionados con la música, desde la producción de una canción hasta una gira, produzcan la menor huella de carbono posible.

Este proyecto se ha presentado en el marco del ‘Music feat. Energy’, un evento que reúne a profesionales del sector para dialogar sobre la evolución de la música en directo.

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Además, se ha mostrado un estudio profesional móvil que funciona con energía solar y que usarán los cuatro artistas y grupos para grabar una de sus canciones favoritas de la gira en un lugar simbólico para ellos.

“Cada uno tiene que tratar de dejar la mejor huella posible en este planeta”, ha destacado Iván Ferreiro, quien ha añadido que aún no sabe dónde grabará su tema: “Cualquier punto hermoso de Galicia está bien, sobre todo para que se conozca todo el entorno flipante que tenemos”.

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Las playas “del norte” también han sido elegidas para esta grabación por la banda toledana Veintiuno -que no ha descartado uno de los patios propios de las casas de la ciudad- y por la asturiana Marlon, que ha concretado aún más, al optar por las de su propia comunidad autónoma.

Warner Music tiene como objetivo abastecer de energía totalmente renovable a todas sus oficinas en el mundo para el año 2030, y España es el primer territorio en en el que lo han conseguido.

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El presidente de Warner Music Spain, Guillermo González, ha agradecido esta asociación con Repsol para que las giras sean más sostenibles: “Nos están ayudando a hacer que las cosas sean un poquito mejores en este mundo”.

Para Marcos Fraga, director de Comunicación y Marca de Repsol, este proyecto se basa en “conectar desde la humildad, pero al mismo tiempo desde la ambición, lo que es la música, la innovación y la energía, que es sobre todo nuestra especialidad”.

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Durante el ‘Music feat. Energy’ también se ha presentado la alianza entre Repsol -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- y el local El Náutico de San Vicente, de O Grove (Pontevedra), uno de los espacios más representativos de la música en directo de España, que contará a partir de ahora con energía de origen cien por cien renovable y un escenario que funcionará con energía solar, y donde tendrán lugar cuatro conciertos de estos artistas y grupos.

Por último, en el evento se ha anunciado un programa de asesoría energética y suministro de energías de origen cien por cien renovables para festivales y otro, junto a instituciones de la industria musical, para medir la huella de carbono en la música en directo en España. EFE

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