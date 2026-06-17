Espana agencias

Iván Ferreiro, Dani Fernández, Marlon y Veintiuno girarán con combustibles renovables

Guardar
Google icon

Madrid, 17 jun (EFE).- Los cantantes Iván Ferreiro y Dani Fernández y los grupos Marlon y Veintiuno han presentado este miércoles en Madrid sus giras musicales de esta temporada, que comparten el uso de combustibles renovables y energía solar.

Los cuatro suman casi 90 conciertos en 2026 y recorrerán más de 47.000 kilómetros con combustible diésel Nexa de origen 100 % renovable de Repsol.

PUBLICIDAD

Estos artistas se suman así a una iniciativa impulsada por esta compañía energética y Warner Music con el objetivo de que todos los procesos relacionados con la música, desde la producción de una canción hasta una gira, produzcan la menor huella de carbono posible.

Este proyecto se ha presentado en el marco del ‘Music feat. Energy’, un evento que reúne a profesionales del sector para dialogar sobre la evolución de la música en directo.

PUBLICIDAD

Además, se ha mostrado un estudio profesional móvil que funciona con energía solar y que usarán los cuatro artistas y grupos para grabar una de sus canciones favoritas de la gira en un lugar simbólico para ellos.

“Cada uno tiene que tratar de dejar la mejor huella posible en este planeta”, ha destacado Iván Ferreiro, quien ha añadido que aún no sabe dónde grabará su tema: “Cualquier punto hermoso de Galicia está bien, sobre todo para que se conozca todo el entorno flipante que tenemos”.

Las playas “del norte” también han sido elegidas para esta grabación por la banda toledana Veintiuno -que no ha descartado uno de los patios propios de las casas de la ciudad- y por la asturiana Marlon, que ha concretado aún más, al optar por las de su propia comunidad autónoma.

Warner Music tiene como objetivo abastecer de energía totalmente renovable a todas sus oficinas en el mundo para el año 2030, y España es el primer territorio en en el que lo han conseguido.

El presidente de Warner Music Spain, Guillermo González, ha agradecido esta asociación con Repsol para que las giras sean más sostenibles: “Nos están ayudando a hacer que las cosas sean un poquito mejores en este mundo”.

Para Marcos Fraga, director de Comunicación y Marca de Repsol, este proyecto se basa en “conectar desde la humildad, pero al mismo tiempo desde la ambición, lo que es la música, la innovación y la energía, que es sobre todo nuestra especialidad”.

Durante el ‘Music feat. Energy’ también se ha presentado la alianza entre Repsol -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- y el local El Náutico de San Vicente, de O Grove (Pontevedra), uno de los espacios más representativos de la música en directo de España, que contará a partir de ahora con energía de origen cien por cien renovable y un escenario que funcionará con energía solar, y donde tendrán lugar cuatro conciertos de estos artistas y grupos.

Por último, en el evento se ha anunciado un programa de asesoría energética y suministro de energías de origen cien por cien renovables para festivales y otro, junto a instituciones de la industria musical, para medir la huella de carbono en la música en directo en España. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Danilo pide más protagonismo para Endrick: "Es una joya rara del fútbol"

Infobae

Sebastien Desabre: "Esto no era una final, tenemos que enfocarnos en el próximo partido"

Infobae

Fallece de cáncer Eric Roy, entrenador del Brest y exjugador del Rayo Vallecano

Infobae

Hallan el cadáver de un anciano en la zona del incendio forestal de Soportújar (Granada)

Infobae

Roberto Martínez: "No tratamos a Cristiano por su edad"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

Pedro Sánchez: "Tenemos cuatro años para volver a proyectar la mejor imagen de España"

La Justicia anula la expulsión de un migrante condenado por vender dos comprimidos de pregabalina por cinco euros: no se tuvo en cuenta su arraigo en Navarra

Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

ECONOMÍA

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: marca Harry Kane tras un penalti cometido por Luka Modric

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: marca Harry Kane tras un penalti cometido por Luka Modric

Harry Kane se estrena en el Mundial 2026 y presenta su candidatura al Balón de Oro

Portugal - RD del Congo, en vídeo: la selección africana mete el primer gol de su historia en un Mundial y hace el baile más viral del torneo

Clément Turpin, el árbitro designado para el debut entre Inglaterra y Croacia y que trae malos recuerdos a Thomas Tuchel

Croacia rejuvenece su ataque y confía la defensa a los veteranos en el último Mundial de Luka Modrić