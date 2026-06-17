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Investigadores hallan microorganismos responsables de enfermedades en flora y fauna

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Redacción Medioambiente, 17 jun (EFE).- Investigadores del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) han descubierto que un grupo de microorganismos responsables de importantes enfermedades emergentes en plantas terrestres y animales acuáticos es mucho más diverso de lo que se conocía y proponen 14 especies que "podrían ser nuevas para la ciencia".

El estudio ha sido realizado por el Grupo de Investigación ‘Biodiversidad escondida’ del Real Jardín Botánico, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (RJB-CSIC), dirigido por Javier Diéguez-Uribeondo, y publicado en la revista Scientific Reports.

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Según un comunicado del RJB-CSIC, el género Aphanomyces, un grupo de microorganismos responsables de importantes enfermedades emergentes en plantas terrestres -muchas de ellas cultivos- y animales acuáticos "es mucho más diverso de lo que se pensaba hasta ahora y algunas de sus especies presentan una alta especialización por sus hospedantes".

El estudio ha analizado todos los registros genéticos e interacciones entre estos patógenos y sus hospedantes gracias a la colección de cultivos creada por este grupo del RJB y registros tanto actuales, basados en las más recientes técnicas moleculares, como históricos.

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Los resultados indican la existencia de al menos 34 especies diferentes dentro del género, "de las cuales 14 podrían ser nuevas para la ciencia o algunas incluso haber quedado olvidadas en antiguos estudios que a día de hoy no son fáciles de revisitar por la comunidad científica", según el RJB-CSIC.

Los investigadores han comprobado que muchas de estas especies "están altamente especializadas y tienden a infectar grupos concretos de organismos".

Afirman que esta información es "fundamental" para comprender cómo surgen, se propagan y cómo controlar las enfermedades que causan tanto en ecosistemas naturales como en acuicultura y agricultura.

“La importancia de este estudio va más allá del conocimiento básico de la biodiversidad. Algunas especies de Aphanomyces causan enfermedades muy graves, como la afanomicosis, considerada una de las principales amenazas para los cangrejos de río autóctonos fuera de Norteamérica”, explica la primera autora del trabajo, Gloria Casabella-Herrero.

La investigadora señala que "conocer mejor qué especies de patógenos existen, qué organismos buscan infectar y cómo evolucionan ayuda a desarrollar sistemas de vigilancia más eficaces y diseñar estrategias de conservación mejor fundamentadas son objetivos de este estudio en el que, además, combinamos técnicas novedosas con información proveniente de fuentes de conocimiento históricas".

Casabella-Herrero apunta que en el estudio también se especifica la importancia de no olvidar "revisar el conocimiento de los investigadores anteriores, que sin acceso a las sofisticadas técnicas con las que contamos hoy día ya eran capaces de conocer la biodiversidad más inaccesible y generar un conocimiento que aún continúa siendo altamente valioso y relevante".

Diéguez-Uribeondo, investigador y estudioso del grupo de patógenos (Oomicetos) y de las enfermedades emergentes que afectan a la fauna acuática, asegura que, además de identificar nuevas especies, la investigación, en la que también han participado Laura Martín-Torrijos y Sergio Pérez-Ortega, "proporciona herramientas claves para proteger los ecosistemas y afrontar algunos de los retos de conservación más importantes del siglo XXI".

Este estudio, subraya, representa “una importante aportación de la ciencia desarrollada en el CSIC, combinando técnicas avanzadas de biología molecular y análisis ecológico para mejorar nuestro conocimiento sobre las enfermedades que amenazan la biodiversidad".

Según el RJB-CSIC, las investigaciones de Diéguez-Uribeondo han contribuido de "manera decisiva" a comprender el impacto de estos microorganismos sobre la biodiversidad y a desarrollar herramientas científicas para la conservación de las especies amenazadas a las que afectan como salmones, anfibios, cangrejos de río, tortugas marinas o corales, entre otros. EFE

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