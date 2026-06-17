González y Quiles no ceden ante la presión de sus rivales

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- Los españoles Manuel González (Kalex) y Máximo Quiles (KTM), líderes de sus respectivas categorías de Moto2 y Moto3, no ceden ante la presión de sus rivales y vuelven a ser los referentes a batir este fin de semana en el Gran Premio de la República Checa que va a disputarse en el circuito de Brno.

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González encadena una serie de tres victorias consecutivas de las cuatro que ha logrado en los ocho primeros grandes premios de la temporada de Moto2 y ha mostrado una solvencia y rendimiento al alcance de muy pocos de sus rivales.

El líder de Moto2 acumula ya una ventaja de 49,5 puntos, casi dos grandes premios de ventaja, sobre su más inmediato perseguidor, que no es otro que el también español Izan Guevara, al que el cambio de la mecánica Kalex a Boscoscuro le ha sentado muy bien bajo la supervisión de su director técnico, el italiano Gino Borsoi.

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El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el australiano Senna Agius, el español Daniel Holgado (Kalex) y el hispano-colombiano David Alonso (Kalex) son los siguientes 'actores' con un papel relevante a la hora de plantar cara al líder del campeonato, a pesar de la solvencia mostrada por el piloto de Madrid.

Todos ellos, salvo el campeón del mundo de Moto3 en 2024, David Alonso, se han subido ya a lo más alto del podio en lo que va de temporada, pero 'Manugas' González no parece dar síntomas de debilidad ni cuando las circunstancias le vienen mal dadas, pues ha demostrado saber sobreponerse a todo cuando llega el momento de la carrera y eso es lo que marca la diferencia entre los grandes campeones.

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Con ellos, aunque no han mostrado todavía la regularidad necesaria para pelear por la victoria en la presente temporada, podrían estar los españoles Alonso López (Kalex), Iván Ortolá (Kalex), Alex Escrig (Forward) y Daniel Muñoz (Kalex), además del checo Filip Salac (Kalex), el italiano Tony Arbolino (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex) o el neerlandés Collin Veijer (Kalex), entre otros.

Máximo Quiles, en Moto3, tampoco falla, salvo por su pequeño 'error' de Italia, en donde tuvo que conformarse con una muy discreta undécima posición, no se ha bajado del podio en lo que va de temporada, en la que suma cinco victorias y dos segundas posiciones.

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La eficacia de Quiles queda fuera de toda duda con estos resultados y aunque cedió en Italia a su rival más directo, el también español Álvaro Carpe (KTM), su ventaja continúa siendo muy tranquilizadora, con 59 puntos de adelanto con él y 93 respecto a su propio compañero de equipo, el hispano-argentino Marco Morelli (KTM) y 94 sobre el también español David Almansa (KTM).

Así, en Brno será Máximo Quiles el principal referente para todos sus rivales y además de los ya citados, pueden entrar y de hecho suelen estar en el nutrido grupo que siempre se forma al principio de las carreras de Moto3, una amplia relación de pilotos.

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Entre ellos están los españoles Brian Uriarte (KTM), David Muñoz (KTM) o Joel Esteban (KTM), además del indonesio Veda Pratama (Honda), el malasio Hakim Danish (KTM), los italianos Guido Pini (Honda) y Matteo Bertelle (KTM) o el finlandés Rico Salmela (KTM) y el británico Eddie O'Shea (Honda), quienes a pesar de ser debutantes en la categoría ya han dejado muestras de su crecimiento deportivo. EFE