El River Plate de Coudet, sin Pezzella ni Paulo Díaz, hará la pretemporada en España

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- El River Plate, equipo que dirige el extécnico del Alavés Eduardo 'Chacho' Coudet, efectuará la pretemporada en España, según informó en las últimas horas el club argentino, que agregó que Germán Pezzella, Paulo Díaz y Maximiliano Salas, entre otros, no integrarán la expedición.

Según la información oficial publicada en la web del 'Millonario', el equipo retomará los entrenamientos este miércoles y el sábado 20 viajará a Alicante para llevar a cabo los trabajos de pretemporada.

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Aunque el club no dio más detalles sobre el lugar de concentración, medios argentinos apuntaron que será en La Finca Resort, un complejo de lujo situado en la localidad alicantina de Algorfa, en el que ya se instaló a finales de 2025 la selección de Argentina.

Entre las ausencias destacadas en la concentración estará la del defensa Germán Pezzella, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, quien retornó en agosto de 2024 a la disciplina del conjunto porteño -en el que debutó profesionalmente en 2011-, procedente del Betis, y que, a sus 34 años, parece a punto de salir de nuevo.

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También causará baja en esta expedición el chileno Paulo Díaz, quien tiene contrato -como Pezzella- hasta diciembre de 2027, pero que, según la información brindada, tampoco acudirá a la concentración en Alicante.

Junto a ellos, Maximiliano Meza, Fabricio Bustos, Alexander Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo se quedarán en tierra y "deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar", agregó la nota oficial.

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Además, el colombiano Kevin Castaño -concentrado con su selección para el Mundial- "se reincorporará a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados", igual que el paraguayo Matías Galarza -con la Albirroja en la cita de Estados Unidos, México y Canadá-, si no se ejecuta la opción de compra por parte del Atlanta United estadounidense, equipo en el que jugó cedido esta temporada.

Ian Subiabre y Santiago Lencina, "con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones", tampoco viajarán a la pretemporada.

El River Plate informó también de que cuatro futbolistas que integran la expedición que viajará esta semana a Alicante son "negociables", aunque no ofreció más detalles.

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El defensor Andrés Herrera finalizará el préstamo en Columbus Crew el 30 de junio y tiene "negociaciones en curso" para su paso definitivo al club estadounidense, agregó la entidad.

Coudet dejó de ser el entrenador del Alavés en marzo pasado para fichar por el River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo, técnico más exitoso de la historia del club 'millonario', en su segunda etapa al frente del banquillo franjirrojo.

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El conjunto porteño deberá afrontar en la segunda mitad del año el Torneo Clausura argentino, los dieciseisavos de final de la Copa Argentina y los octavos de final de la Copa Sudamericana -segundo torneo continental de clubes, ya que no logró la clasificación para la Copa Libertadores-. EFE