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El incendio de Talavera, en Lleida, obliga a confinar a Pallerols y Ribera d'Ondarra

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(Actualiza la EX3393 con el confinamiento de dos localidades y los últimos datos del Servicio Catalán de Tráfico)

Barcelona, 17 jun (EFE).- Un total de 59 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat luchan contra el incendio declarado este miércoles en Talavera, en la comarca leridana de la Segarra, que ha obligado a confinar a los vecinos de Pallerols y de Ribera d'Ondarra.

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Protección Civil ha enviado una alerta a los teléfonos móviles de Pallerols (perteneciente al municipio de Talavera) y a Ribera d'Ondarra, para pedir a los vecinos que se confinen en sus casas.

Los Bomberos informan, a través de las redes sociales, de que el fuego está activo y han desplegado 46 dotaciones terrestres y 13 aéreas, además de 206 efectivos humanos.

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Según los primeros datos facilitados por los Agentes Rurales, el incendio ha afectado a unas 30 hectáreas de terreno agrícola.

A las 18:22 horas, los servicios de emergencias han recibido el aviso de este incendio de vegetación agrícola que quema campos de cereales sin segar.

En el flanco izquierdo y la cola del incendio, los servicios de emergencias trabajan con maquinaria pesada y de extinción, mientras que en la cabeza del fuego y el flanco derecho, donde sopla el viento de marinada, hacen descargas con medios aéreos.

Además, a causa de este incendio el Servicio Catalán de Tráfico pide a los conductores prudencia al circular por la A-2, entre Jorba y Cervera, en ambos sentidos, y recomienda como ruta alternativa la autopista AP-2. EFE

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