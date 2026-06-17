Dioni Villalba abandona el Eldense tras ser el máximo goleador en la temporada del ascenso

Elda (Alicante), 17 jun (EFE).- El Eldense y el delantero Dioni Villalba han llegado a un acuerdo para poner fin a la etapa del delantero malagueño en el equipo azulgrana, según confirmó este miércoles el club alicantino con un comunicado.

El futbolista andaluz llegó hace un año al Nuevo Pepico Amat tras una extensa trayectoria en el fútbol profesional. Los goles de Dioni Villalba resultaron vitales para que el Eldense pudiera terminar como campeón en Primera Federación y ascender a LaLiga Hypermotion.

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Dioni Villalba, de 36 años, ha disputado con el Eldense 35 encuentros, 27 de ellos como titular, en los que ha acumulado 2.396 minutos de juego que le sirvieron para anotar once goles durante la temporada 2025-2026.

El registro realizador de Dioni Villalba en el Eldense le ha convertido en el máximo artillero del conjunto azulgrana junto a Nacho Quintana, que también sumó once goles, y Fidel Chaves con diez.

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EFE

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