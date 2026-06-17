Casi 60 dotaciones luchan contra un incendio de vegetación agrícola en Talavera (Lleida)

Barcelona, 17 jun (EFE).- Un total de 59 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat luchan contra el incendio de vegetación agrícola declarado este miércoles en Talavera (Lleida), a causa del cual ha sido necesario cortar la A-2 entre Jorba y Cervera en ambos sentidos.

Los Bomberos informan a través de las redes sociales de que el fuego está activo y han desplegado 46 dotaciones terrestres y 13 aéreas, además de 206 efectivos humanos.

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A las 18:22 horas, los servicios de emergencias han recibido el aviso de este incendio de vegetación agrícola que quema campos de cereales sin segar.

En el flanco izquierdo y la cola del incendio, los servicios de emergencias trabajan con maquinaria pesada y de extinción, mientras que en la cabeza del incendio y el flanco derecho, donde sopla el viento de marinada, hacen descargas con medios aéreos.

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Además, a causa de este incendio ha sido necesario cortar la A-2, entre Jorba y Cervera, en ambos sentidos.

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha realizado desvíos por la C-25 a la altura de Cervera, en sentido Barcelona, y por la C-1412a, en Jorba, en dirección Lleida.

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El SCT recuerda que, alternativamente, se puede circular por la AP2.

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