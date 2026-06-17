Awa Fam, de Valencia a la WNBA: "Me sorprende la tranquilidad con la que lo llevo"

Albert Traver

Washington, 17 jun (EFE).- La pívot española Awa Fam reconoció que le ha sorprendido "la tranquilidad" con la que está viviendo sus primeras semanas en la WNBA, donde en apenas unos días se ha hecho un hueco en el quinteto titular de las Seattle Storm, mientras empieza a vislumbrar en el horizonte el Mundial, una cita que considera otro de sus grandes sueños.

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Fam atendió a EFE en una entrevista telefónica desde Seattle horas antes de cumplir 20 años este miércoles. Las últimas semanas han sido un auténtico torbellino para la valenciana: en abril fue elegida por las Storm en el número tres del 'draft' de la WNBA, la selección más alta para una jugadora española y la misma posición en la que Pau Gasol fue reclutado por los Memphis Grizzlies en 2001.

A finales de mayo se incorporó a la disciplina de las Storm, no sin antes conquistar su cuarta liga consecutiva con el Valencia Basket. Dos días después debutó con victoria. Desde entonces ya ha disputado nueve partidos, los cinco últimos como titular, una progresión vertiginosa que la jugadora insiste en afrontar con tranquilidad.

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"Me esperaba que esto fuese a ser... yo qué sé, que me iba a costar un poco más. Me ha sorprendido cómo yo estoy manejando esto, la tranquilidad con la que lo estoy llevando", reconoció la jugadora, que se considera muy afortunada por haber caído en Seattle, una franquicia histórica, con cuatro campeonatos en sus vitrinas.

"Está siendo muy chulo. Estoy muy contenta, estoy muy cómoda, he tenido mucha suerte con el equipo que me ha tocado, Seattle es increíble. Y a nivel equipo la verdad que son majísimas, me han recibido súper bien", añadió.

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La transición de Valencia a Seattle fue tan rápida que Fam apenas tuvo tiempo de digerirla. Fue sobre la pista donde se dio realmente cuenta que estaba cumpliendo uno de sus sueños desde pequeña, el de jugar en la WNBA.

"Cuando juegas contra jugadoras increíbles, cuyos nombres llevo escuchando y viendo desde hace mucho tiempo o cuando juegas un partido, descansas y al día siguiente vuelves a jugar. Ahí te das cuenta de que estás aquí (en Estados Unidos), no estás en España o en Europa", reconoció Fam.

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Pero si había un momento que esperaba con especial ilusión era el de conocer a su gran referente, la estadounidense A'ja Wilson, cuatro veces MVP de la WNBA con Las Vegas Aces, con tres anillos y dos oros olímpicos. Storm y Aces se midieron el 8 de junio y Fam compartió pista con Wilson, en el que considera "cien por cien" el momento más especial de sus primeras semanas en la WNBA.

"Fue increíble, fue algo que creo que no voy a olvidar. Tengo esa foto ahí, que a ver si la enmarco en mi casa. La verdad, muy guay poder cumplir este sueño también, poder jugar contra ella y haber tenido la suerte de hablar con ella. Fue majísima. Es algo que me llevo para siempre", confesó.

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De Valencia, Fam echa de menos a sus amigos y su rutina en una ciudad que reconoce que le encanta, pero de Seattle destaca la amabilidad con la que la ha recibido la gente y el buen clima en este tramo de la primavera tardía.

"Yo, que estoy acostumbrada a Valencia y Alicante, no soy muy de lluvia ni de pasar frío, así que eso me ha sorprendido y estoy súper contenta. Está haciendo un verano muy chulo", dijo Fam sobre la ciudad que vio nacer a Nirvana.

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Aunque la española está centrada en su proceso de adaptación a su nuevo equipo y a la WNBA, no pierde de vista el Mundial de la FIBA, que se disputará en septiembre en Alemania y que será el broche de un 2026 inolvidable para la valenciana.

"Es todo un sueño, algo que llevo esperando mucho tiempo. Llevar la camiseta de España para competir en cualquier cosa es algo que realmente me ilusiona, me lo paso súper bien. Estamos haciendo algo chulo, estamos creando una generación nueva, de gente joven a la que le apetece mucho esto, así que obviamente pienso en ello", dijo.

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España ha quedado encuadrada en un grupo con Japón, Alemania y Mali y podría cruzarse con Estados Unidos, la gran favorita, en semifinales. "En España estamos haciendo las cosas bien y creo que tenemos que estar orgullosas", aseguró. EFE

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