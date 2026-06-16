Vox afirma tras la petición de adelanto electoral de Junts que hay que "echar al Gobierno"

Madrid, 16 jun (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado este martes, tras una enmienda registrada por Junts a una moción del PP para que el Congreso inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a adelantar las elecciones, que lo que hay que hacer es "echar al Gobierno, sin más".

"Este Gobierno tiene que dimitir, lo que pasa que eso sería demasiada dignidad para un Gobierno que ha convertido al Estado en una macrocloaca. En lo que esté en nuestra mano, vamos a hacer todo lo posible por echarles y que además asuman su responsabilidad penal en los juzgados", ha declarado a los medios en el Congreso sobre la enmienda de Junts.

PUBLICIDAD

Preguntada sobre si votarán a favor de esta enmienda, ha dicho que no puede pronunciarse aún al respecto porque acababa de enterarse y no le había dado tiempo a leerla.

En concreto, la enmienda de Junts insta al jefe del Ejecutivo a "proponer la disolución de la Cortes Generales y convocar elecciones, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica" de la iniciativa.

PUBLICIDAD

Junts quiere que este párrafo se incluya en el texto de la moción presentada por el PP, incluida en el orden del día de este martes pero que podría debatirse el miércoles o el jueves, sobre la situación de "extrema debilidad" del Ejecutivo. EFE