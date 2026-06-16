Rufián ve en el paso de PP-Junts para pedir elecciones la antesala de la moción de censura

Madrid, 16 jun (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este martes que el paso dado por Junts y el PP al presentar sendas enmiendas a una moción de esta segunda formación para instar desde la Cámara Baja a una convocatoria electoral es la "antesala de una moción de censura anunciada".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, ha señalado que dicha moción de censura se produciría conforme a una mayoría de derechas, con PP, Junts y Vox juntos.

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"Pues nada, si se gustan...", ha añadido el portavoz de ERC. EFE