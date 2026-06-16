La propiedad del coso taurino de Santander pedirá cautelares para poder celebrar su feria

Santander, 16 jun (EFE).- El consejo de administración de la empresa municipal Plaza de Toros de Santander ha aprobado por unanimidad interponer un recurso contencioso administrativo contra la resolución que anula el contrato para la feria taurina de este año y pedir medidas cautelares para garantizar que se celebre.

Según informa el Consistorio en un comunicado, el consejo aprobó ayer recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) relativo a la prórroga del contrato con Lances de Futuro para la organización de la feria del próximo mes de julio.

PUBLICIDAD

Además, se solicitarán medidas cautelares para que la resolución del TARC quede en suspenso hasta que el tribunal cántabro dicte sentencia, "con el fin de preservar el normal desarrollo de la Feria de Santiago 2026".

El consejo también ha aprobado la designación del abogado Fernando Cortines como encargado de la defensa de los intereses de la empresa municipal, una vez que, la pasada semana, se acordó la contratación de asesoría jurídica externa especializada en materia de contratación pública.

PUBLICIDAD

En la reunión de ayer estuvo presente el propio letrado, que ya ha comenzado a preparar los argumentos del recurso y de las medidas cautelares, que abordarán cuestiones de forma y de fondo en la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

Del mismo modo, se incidirá en la defensa del carácter de interés público de la celebración de la fiesta taurina, y se pondrá de relieve que la feria de 2026 ya estaba completamente organizada y su programación cerrada cuando se recibió la resolución del Tribunal Administrativo el pasado 28 de mayo. EFE

PUBLICIDAD