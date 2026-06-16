Rechazada una ley del PP para que el CGPJ nombre los candidatos a los tribunales europeos

Madrid, 16 jun (EFE).- El pleno del Congreso ha rechazado tomar en consideración una proposición de ley del PP que pedía que sea el Consejo General del Poder Judicial, y no el Gobierno, el encargado de elegir las candidaturas de jueces y abogados generales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La iniciativa del PP, respaldada por Vox, UPN y Coalición Canaria, ha sido rechazada por la mayoría de la Cámara Baja.

El magistrado y diputado del PP Fernando de Rosa ha defendido su propuesta en una intervención trufada de alusiones a la "cloaca del PSOE", de la que considera "responsable directo" al ministro de Justicia, Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y en la que también ha mencionado las joyas incautadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha comparado con la herencia de zares rusos.

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El PP ha subrayado que el actual sistema busca "intervenir desde el Poder Ejecutivo en la selección de jueces", puesto que el Gobierno nombra un comité con tres altos cargos del Ejecutivo, un juez del Consejo y un jurista de prestigio.

Vox ha apoyado al PP, pues aunque el diputado José María Sánchez ha dicho que no le apasiona que la terna de candidatos sea elegida por el Consejo, prefiere esta opción, con diez vocales propuestos por el partido del gobierno y diez por un partido de la oposición, a que elija el Ejecutivo.

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El resto de grupos intervinientes han criticado y rechazado la iniciativa del PP, a quien el diputado del PSOE Francisco Aranda ha recordado que bajo el Gobierno de Mariano Rajoy los cinco miembros del comité que proponía a estos candidatos pertenecían al Ejecutivo y que fue el PSOE quien introdujo en 2020 a un magistrado del CGPJ y a un jurista.

A juicio de los socialistas, el PP es un partido "condenado por corrupción sistémica, por casos como Gürtel y Púnica, que no puede dar lecciones de independencia judicial y que les quiere con "las manos en alto" porque esa es su "prioridad nazi-nacional".

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Desde Podemos, la diputada Martina Velarde le ha dicho al PP que había presumido de "controlar tribunales" o que desde su Ministerio del Interior, con informes policiales falsos, casi meten a sus compañeros "en la cárcel".

También Sumar, en boca de Engracia Rivera, ha denunciado la politización del CGPJ y el nombramiento de magistrados mayoritariamente conservadores.

Desde Junts, Josep Pagès i Massó ha acusado tanto al PP como al PSOE de usar a la Justicia en su beneficio e incluso ha apuntado que los retrasos en la aplicación de la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont obedecen a una estrategia política de Pedro Sánchez, apuntando a encuentros entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del Tribunal Constitucional.

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El PNV, también contrario a la propuesta, ha enmarcado estos nombramientos en la política de exteriores, prerrogativa del Gobierno. EFE