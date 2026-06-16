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Más de 60 incidencias en Jaén por fuertes lluvias

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Jaén, 16 jun (EFE).- Más de 60 incidencias se han registrado en Jaén, la mayoría relacionadas con las fuertes lluvias caídas a partir de las 20:00 horas de este martes, según ha informado el servicio de emergencias 112.

El grueso de los avisos recibidos en el 112 han sido por acumulación de agua en casas, sótanos, tiendas, garajes y problemas con el alcantarillado que provocaban anegaciones puntuales en calles y plazas.

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Por el momento no hay constancia de daños personales ni materiales de consideración.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha pedido extremar la precaución ante el aviso observado nivel naranja (peligro importante) por lluvias en la provincia de Jaén, concretamente en el Valle del Guadalquivir, capital y Montes. Se trata de un aviso observado previsto entre las 20.00 y las 22.00 horas.

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Además, Aemet mantiene vigente el aviso amarillo también por tormentas en la comarca meteorológica de Aracena en Huelva y de la Subbética en Córdoba; así como en varias zonas de Granada (Cuenca del Genil, Guadix y Baza) y Jaén (Cazorla, y Segura).

Ante los avisos de lluvia y tormentas, la EMA ha insistido en no realizar desplazamientos por carretera que no sean necesarios. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además uno se ve sorprendido por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe transitar, acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

Desde la EMA se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al EMA 1-1-2, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año. EFE

gd/fs/icn

(vídeo)

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